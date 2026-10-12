Die Kölner FDP hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 25. April 2027 aufgestellt. Als Spitzenkandidat schickt sie ihren stellvertretenden Vorsitzenden Filip Günther ins Rennen. Der 22-jährige Jurastudent, auch landesweiter Spitzenkandidat der Jungen Liberalen, wird voraussichtlich einen guten Platz auf der Liste der FDP belegen, die bestimmt, wer über Zweitstimmen einen Sitz in dem Parlament erhält. Als Spitzenkandidatin aus Köln hatte es zuletzt Yvonne Gebauer, ehemalige NRW-Schulministerin, in den Landtag geschafft. Gebauer tritt nicht erneut an, sie geht in den Ruhestand.

Günther ist zudem Direktkandidat des ersten von sieben Kölner Wahlkreisen. Für die weiteren sind gewählt: Eva-Maria Ritter, Benedikt Lieffertz, Lucas Hahn, Lars Onyszkiewicz, die Stadtratspolitikerin Stefanie Ruffen und Jasson Papachristopoulos. Bei der Landtagswahl im Mai 2022 schaffte es die FDP mit 5,9 Prozent der Stimmen über die Fünfprozenthürde und ist seitdem mit zwölf Abgeordneten in dem Gremium vertreten. Ein Direktmandat erhielt kein FDP-Kandidat. (juh)