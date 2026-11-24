Einsatzkräfte der Bundespolizei haben bereits am Freitagmorgen (20. November) einen 37-jährigen Mann am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Für den belgischen Staatsangehörigen endete damit seine geplante Reise nach Istanbul vorzeitig.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, geriet der Reisende bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle für seinen Flug in die Türkei in das Visier der Beamten. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich heraus, dass der 37-Jährige international gesucht wurde.

Verdacht der Rauschgiftkriminalität

Den Angaben zufolge hatten die belgischen Behörden den Mann zur Festnahme zwecks Auslieferung ausgeschrieben. Ihm werden Rauschgiftkriminalität sowie die Beteiligung an einer kriminellen Organisation vorgeworfen.

Die Bundespolizei nahm den Gesuchten noch vor Ort vorläufig fest und brachte ihn zur weiteren Bearbeitung zur Dienststelle am Flughafen Köln/Bonn. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige dem Polizeigewahrsamsdienst in Köln übergeben. Über das weitere Auslieferungsverfahren entscheiden nun die zuständigen Justizbehörden. (red)