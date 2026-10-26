Der Zoll am Flughafen Köln/Bonn hat bei einer Reisenden eine Rekordmenge an geschmuggelten Zigaretten gefunden. Die 28 Jahre alte Frau aus Belgien hatte laut Mitteilung auf ihrer Rückreise aus der Türkei in vier großen Koffern und weiteren acht Gepäckstücken knapp 57.000 unversteuerte Zigaretten versteckt. Zusammen mit ihrem siebenjährigen Sohn wollte sie das Terminal durch den grünen Ausgang verlassen, der für anmeldefreie Waren bestimmt ist.

Erlaubt ist für den privaten Gebrauch die Einfuhr von 200 Zigaretten. „Nach eindeutigen Auffälligkeiten auf den Röntgenbildern der Koffer fanden meine Kolleginnen und Kollegen in dem Gepäck kaum Bekleidung oder persönliche Gegenstände, sondern fast ausschließlich diese enorme Menge unversteuerter Zigaretten verschiedener Marken. Selbst der Rucksack des Kindes war voll mit Schmuggelware“, erklärte Zoll-Pressesprecher Jens Ahland. Die Frau war von Istanbul nach Köln geflogen.

Kurios: Ende August war die Mutter der Schmugglerin dem Zoll an gleicher Stelle ins Netz gegangen. Die Frau hatte laut Zoll ebenfalls bei ihrer Rückkehr aus Istanbul rund 15.000 Schmuggelzigaretten im Gepäck. (dpa)