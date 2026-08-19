Gleich vier Fahndungstreffer innerhalb eines Tages haben die Bundespolizei am Montag (19. August) am Flughafen Köln/Bonn beschäftigt. Während zwei Reisende ihre offenen Geldstrafen begleichen konnten, endete die Reise für zwei weitere Männer vorerst im Gefängnis.

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Deutschen auf dem Weg nach Izmir stellten die Beamten einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der Geldwäsche fest. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde dem Amtsgericht Köln vorgeführt.

Zwei Männer wenden Haftstrafe ab

Ein 44-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde ebenfalls festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach suchte ihn wegen Diebstahls. Da er eine Geldstrafe von 5.500 Euro nicht zahlen konnte, um eine 55-tägige Ersatzfreiheitsstrafe zu umgehen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zwei weitere Männer konnten eine Haftstrafe abwenden. Ein 39-jähriger syrischer Staatsangehöriger, der von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Betruges gesucht wurde, zahlte 282,50 Euro und konnte seine Reise nach Erbil fortsetzen. Auch ein 48-jähriger Deutscher, der aus Tirana einreiste und von der Staatsanwaltschaft Aachen gesucht wurde, beglich seine Geldstrafe in Höhe von 275 Euro und wurde entlassen. (red)