Nach einer stürmischen Nacht geht es in Nordrhein-Westfalen ungemütlich weiter. Heute bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Schauer und örtliche Gewitter mit Starkregen und Hagel sind demnach nicht ausgeschlossen. Dazu kommen Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad und ein mäßiger Wind mit frischen bis teils starken Böen. Bei Gewittern sind auch Sturmböen möglich. Die Nacht zum Samstag wird regnerisch.

Am Samstag bleibt es laut DWD häufig bewölkt und zeitweise kommt Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. Am Sonntag wird es etwas freundlicher. Es soll heiter bis wolkig werden, vereinzelt ziehen noch Schauer durch. Dabei weht ein mäßiger Wind aus Südwest mit frischen bis starken Böen. Auch zum Start in die neue Woche ist zunächst keine deutliche Wetterbesserung in Sicht. (dpa/red)