Dachstuhl steht in Flammen: Feuerwehreinsatz in Köln-Mülheim – Bewohner können sich ins Freie retten

Größerer Einsatz in Köln-Mülheim: In einem Einfamilienhaus am Glockenblumenweg ist am Freitagnachmittag (16. Oktober 2026) ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich zum Glück selbst ins Freie retten, wie ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion mitteilte.

Um 13.53 Uhr ging der Notruf ein. Als die Feuerwehr den Einsatzort erreichte, hatte der Brand bereits eine größere Ausdehnung erreicht. Deshalb gingen mehrere Trupps gleichzeitig gegen das Feuer vor: im Außen- sowie im Innenangriff, also auch direkt im Gebäude. 45 Einsatzkräfte mussten insgesamt anrücken.

KVB-Linie muss umgeleitet werden

Inzwischen hat die Feuerwehr das Feuer nach eigenen Angaben unter Kontrolle gebracht. Ein Übergreifen auf andere Gebäude drohe damit nicht mehr, erklärt der Sprecher. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist bislang unklar. Auch die Brandursache ist noch unbekannt.

Der Bereich rund um den Einsatzort ist für die Dauer der Löscharbeiten weiträumig gesperrt. Davon ist auch die KVB betroffen: Die Buslinie 157 wird aktuell umgeleitet. Die Haltestellen Grunerstraße, Holweide S-Bahn und Goldregenweg werden nicht angefahren. (red)