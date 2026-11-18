Seit etwa zwei Wochen werben zwei riesige Plakate für die sechste Fortsetzung des Videospiels „Grand Theft Auto“ im Kölner Zentrum. Am ehemaligen Goldmann-Tower nahe des Barbarossaplatzes sind zwei Hauptcharaktere auf 180 Quadratmetern abgebildet. In der Turiner Straße unweit des Ebertplatzes sind verschiedene Spielszenen sogar auf 250 Quadratmetern dargestellt. Auf Social Media kursieren Bilder von Usern, die scheinbar extra zu beiden Orten gefahren sind, um Fotos davon hochzuladen. Der Hype um das virale Videospiel ist längst in Köln angekommen.

GTA-Release in Köln

Am Donnerstag (19.11.) hat das Warten dann ein Ende – 13 Jahre mussten die Fans der Videospielreihe auf den sechsten Teil warten. In Köln gibt es am Release-Tag verschiedene Veranstaltungen. Das neu eröffnete Schauspielhaus am Offenbachplatz lädt zum Live-Spielen in seinem Erfrischungsraum ein. Zwei Ensemblemitglieder „nehmen das Publikum mit auf die erste Reise durch die neue Spielwelt, spielen GTA 6 live auf der Bühne an, kommentieren, erklären, entdecken und feiern gemeinsam mit dem Publikum“, teilen die Veranstalter mit. Dort erwarten die Gäste ab 22 Uhr Special Guests, Freibier und die Verlosung einer Playstation 5.

Bereits ab 10 Uhr (vormittags, wohlgemerkt) feiert „VI - The Show“ den Release-Tag im Mediamarkt auf der Hohe Straße. Im August öffnete der Elektronik-Fachmarkt dort seinen dritten Spezialladen in Deutschland der Reihe „Tech Village“. Bevor gespielt wird, gibt es eine mehrstündige Pre-Show mit Vorberichten und einem Insidertalk über das Videospiel. „Danach geht es direkt ins Gameplay“, heißt es auf der Webseite. „Wir erkunden gemeinsam die neue Spielwelt, entdecken die Map und schauen uns an, was Rockstar Games auf die Beine gestellt hat.“ Vor Ort endet das Event zwar gegen 16 Uhr, allerdings wird währenddessen und darüber hinaus live im Internet gestreamt. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei zugänglich.

Und sogar die Supermärkte reagieren auf die Veröffentlichung: Discounter wie Netto haben eigene Angebote für den 19. November angekündigt. Unter dem Namen „Heist Deal“, benannt nach den ikonischen Raubüberfällen aus dem GTA-Universum, erhalten Kunden in den Filialen beim Kauf einer Tiefkühlpizza in verschiedenen Sorten zusätzlich einen Energy-Drink sowie einen Donut im Spiel-Look.

Millionenfache Vorbestellungen und deutlich mehr Urlaubsanträge

Weltweit wurde GTA VI millionenfach vorbestellt – damit werden nach Angaben des Unternehmens bereits im Vorverkauf sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen. Laut dem Personalsoftware-Anbieter Personio hätten für den Release-Tag und die Tage danach überdurchschnittlich viele Beschäftigte Urlaubsanträge eingereicht. In Deutschland liege der Wert 38 Prozent über dem Durchschnitt. Beim Freizeitausgleich für Überstunden belaufe sich das Plus auf 58 Prozent.

GTA IV Release in Köln: das Café Maora in der Mittelstraße in der Innenstadt kündigt im Schaufenster an, wegen der anstehenden Veröffentlichung des Videospiels am 19. November geschlossen zu bleiben. Copyright: Julia Hahn-Klose

Eine mögliche Auswirkung dessen, zeigt ein Schild am Café Maora in der Kölner Innenstadt: „Am 19.11. aufgrund des GTA‑6-Release geschlossen“, steht auf einem Zettel im Schaufenster. Chris Koch, einer der fünf jungen Inhaber, erklärt: „Das ist eigentlich nur ein Marketing-Gag. Wir wollen testen, ob wir mit dem GTA-Hype ‚spielen’ können.“ Das Café in der Linienstraße bleibt also geöffnet. „Eventuell gestalten wir den Laden sogar zu einem Internet-Café, in dem wir gemeinsam GTA spielen“, sagt Koch weiter.