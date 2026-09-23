„Ich kann in den Bahnen wieder atmen“Das sagen Kölnerinnen und Kölner über den Herbstanfang

Kalte Böen wehen auf der Domplatte, erste welke Blätter fallen im Beethovenpark und die Übergangsjacke hält wieder Einzug in Kölns Stadtbild. Der Herbst ist da und bietet endlich ein Entkommen aus den heißen Fängen des Sommers. Wie jeder alte Freund wird er in Köln mit offenen Armen empfangen.

Matthias Weikamm, 56

Matthias Weikamm (56) geht gerne im Rheinpark spazieren. Copyright: Carolina Mombaur

„Ich freue mich auf die Farben der Natur. Damit meine ich nicht nur die Farben der Blätter, sondern vor allem das Licht der tiefstehenden Sonne. Je älter ich werde, desto intensiver erlebe ich das. Auch die Luft ist besser. Mein einziges Problem mit dem Herbst ist der November, weil der Herbst mit ihm wieder endet.“

Julia Ambos und Sophie Becker, 24

Ambos: „Im Herbst werde ich endlich keine FOMO (Fear of missing out, dt: die Angst, etwas zu verpassen) mehr haben. Da ist der Druck nicht mehr so da, ständig etwas unternehmen zu müssen, weil das Wetter sowieso nicht so gut ist. Mein Sommer war trotzdem schön, ich war viel auf Festivals und viel am Wasser.“

Becker: „Ich freue mich auf Schals. Ich freue mich nicht darauf, dass es kalt wird, nicht auf den Nebel oder darauf, dass die Tage immer kürzer werden.“

Claudia Walther, 63

Die Redaktion hat Claudia Walther, Co-Vorsitzende der Kölner SPD, zufällig an der Bushaltestelle getroffen. Copyright: Carolina Mombaur

„Ich freue mich auf klare, kalte Tage und bunte Blätter. Der Sommer war wirklich besorgniserregend heiß. Persönlich war mein Sommer schön, ich habe Urlaub an der Ostsee gemacht. Das letzte Mal einen Drachen steigen gelassen habe ich vor vielleicht neun Jahren, als meine Tochter noch klein war.“

Alexander Tröger, 29

„Im Herbst entschleunigt sich alles. Die Temperaturen sind entspannter und die Freizeitevents weniger. Wir waren im Sommer zum Beispiel mit 16 Freunden auf Mallorca. Nicht am Ballermann, sondern im Hinterland. Wir haben viel gesehen und das war schön, aber auch anstrengend. Jetzt darf es wieder etwas ruhiger werden.“

Helen Mey, 32, und Janet Kinnert, 33

Die Freundinnen Helen Mey und Janet Kinnert in der Nähe des Reichensperger Platzes. Copyright: Carolina Mombaur

Mey: „Ich freue mich auf viele Herbstspaziergänge im Park und darauf, dass ich in den Bahnen wieder atmen kann. Ich gehe im Herbst auch viel lieber ins Kino als im Sommer und auch in die Sauna. Der Sommer war viel zu heiß, anstrengend und, wie ich fand, auch erstaunlich voll in Köln.“

Kinnert: „Es ist schön, dass die krasse Hitze vorbei ist. Jetzt im Herbst freue ich mich darauf, wieder introvertierteren Hobbys nachgehen zu können. Meine Highlights im Sommer: der CSD und die Fußball-WM.“

Frauke M., 39

„Meine Kinder schenken mir im Herbst immer Kastanien. Die erste der Saison stecke ich in meine Jackentasche, als Handschmeichler und als Waffe (lacht). Ich freue mich nicht auf die Grippewelle und die damit verbundenen Rotznasen. Im Sommer haben wir viel Eis gegessen und eine mobile Klimaanlage angeschafft. Mein Fazit ist trotzdem: Sechs Wochen Sommerferien mit Kindern sind ganz schön lang!“

Max Mielke, 37

Max Mielke geht mit seinem Hund im Park spazieren. Copyright: Carolina Mombaur

„Der Sommer war warm, schnell da und schnell wieder weg. Jetzt freue ich mich darauf, mich einzukuscheln. Außerdem auf weitere Spaziergänge mit meinem Hund im Park und – nur ein bisschen – auf Kürbissuppe.“

Michael Eck, 71

„Ich freue mich darauf, dass es kühler wird. Ich werde in Köln als alter Mann die Parks begehen. Der Sommer war so heiß, ich konnte weniger Leute sehen, das möchte ich jetzt nachholen. Gemütlich? Nein, das wird es für mich noch nicht im Herbst, sondern erst im Winter.“

Christin Langweg, 50

Christin Langweg Copyright: Carolina Mombaur

„Ich mag am Herbst die bunten Blätter und die tiefstehende Sonne. Dieses Jahr ist schon geplant, eine Woche wegzufahren. Es geht nach Langeoog (ostfriesische Insel in der Nordsee) und darauf freue ich mich sehr. Der Sommer war viel zu heiß, obwohl es traumhaft war, im Urlaub auf Sardinien Kanu zu fahren.“