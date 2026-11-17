Die Stadt reinigt so viel Fläche wie nie zuvor von Farbschmierereien – und die Zahl der Fälle von Graffiti und Kritzeleien in Köln wächst weiter. Eine Vorlage der Verwaltung offenbart nun, wie teuer der Kampf gegen illegale Sprühereien in Köln inzwischen geworden ist.

An vielen Hauswänden, Unterführungen und Schaltkästen in der Innenstadt prangen bunte Schriftzüge, Graffiti und sogenannte Tags, so etwas wie die Signatur eines Sprayers. Für Anwohnende und Ladenbesitzer sind die Schmierereien ein Ärgernis, für die Stadt ein wachsender Kostenfaktor. Zahlen, die jetzt auf Anfrage der CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Innenstadt vorliegen, zeigen, wie sehr sich das Problem in den vergangenen Jahren verschärft hat.

15 Meldungen von illegalem Graffiti pro Tag

Zuständig für das Thema ist bei der Stadt seit 28 Jahren die Kölner Anti Spray Aktion (KASA), eine zentrale Koordinierungsstelle, bei der Meldungen aus der Stadtverwaltung, von Objektbetreuenden und Bürgern zusammenlaufen. Eine genaue Statistik aller eingehenden Meldungen gebe es laut Verwaltung nicht, da nicht jede gemeldete Fläche städtisches Eigentum sei und private Flächen von der KASA gar nicht gereinigt werden dürften. Die Verwaltung schätze aber, dass täglich etwa 15 Meldungen bei der Stadt eingehen – je nach Jahreszeit, Wetter und „politischer Situation“ auch deutlich mehr oder weniger.

Klarer lässt sich beziffern, was tatsächlich beseitigt wurde: Die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) reinigen im Auftrag der KASA jährlich Flächen von Graffiti und Farbschmierereien. Bis 2024 waren vertraglich rund 20.000 Quadratmeter pro Jahr vorgesehen, seit 2025 wurde das Kontingent auf 22.000 Quadratmeter erhöht – eine Reaktion auf die steigende Zahl der Aufträge. Flächen der KVB werden von eigenen Stellen dieser Unternehmen gesäubert - auch hier steigen laut der Verkehrs-Betriebe die Zahlen: Rund 600.000 Euro hat die KVB im Jahr 2025 für die Beseitigung von Graffiti-Schäden an Stadtbahnen und Haltestellen ausgegeben. Betrifft die Schmiererei dagegen private Flächen, bleibt die Reinigung Sache der Eigentümer.

Nur selten kann ein Täter ermittelt werden

Neben der reinen Reinigung verfolgt die KASA Farbschmierereien auch strafrechtlich: Parallel zu den Reinigungsaufträgen werden jährlich rund 400 Strafanträge gestellt, von denen im Schnitt zehn Prozent zu einem Ermittlungserfolg führen (Stand 2023). Wird ein Täter ermittelt, kann die Stadt zudem Schadenersatz in Höhe der Reinigungskosten fordern.

Die Zunahme der Farbschmierereien lässt sich auch an der Zahl der monatlichen KASA-Aufträge ablesen: 2023 wurden insgesamt 571 Aufträge erteilt, 2024 bereits 747, 2025 stieg die Zahl auf 829. Für 2026 liegen bislang nur die Monate Januar bis September vor – mit 597 Aufträgen liegt der Wert schon jetzt über dem gesamten Jahr 2023. Dieses Jahr könnte also ein weiteres Rekordjahr für die Kölner Graffiti-Bekämpfung werden. Verfassungsfeindliche Symbole und Beleidigungen werden laut Koordinierungsstelle binnen 24 Stunden entfernt, an Schulen und Kitas innerhalb von drei bis fünf Werktagen.

Kosten um rund 30 Prozent in vier Jahren gestiegen

Auch finanziell belasten die Schmierereien die Stadtkasse: Für die KASA-Geschäftsstelle fallen anteilige Personalkosten von rund 53.500 Euro pro Jahr an. Deutlich stärker ins Gewicht fällt der Reinigungsvertrag mit der AWB: Die Gesamtvertragssumme für die Graffiti-Beseitigung stieg von 706.255,42 Euro im Jahr 2023 über 725.818,69 Euro (2024) und 887.766,15 Euro (2025) auf zuletzt 917.417,54 Euro im Jahr 2026 – binnen vier Jahren ein Plus von rund 30 Prozent.

Die KASA setzt sich nach eigenen Angaben für die möglichst umgehende Entfernung von Farbsprühereien ein. Je schneller diese entfernt würden, umso geringer sei die Quote der neuerlichen Schmierereien sowohl des betroffenen als auch umliegender Gebäude. In Zusammenarbeit mit Kölner Schulen und Jugendeinrichtungen ist die Koordinierungsstelle auch in der Prävention tätig – damit die Zahlen wieder sinken.

Was tun bei illegalen Graffiti?

Bürger können die Farbschmierereien melden – auch mit Fotos: entweder per E-Mail an kasa@stadt-koeln.de oder über die „Sag's uns“-App der Stadt.

Illegale Graffiti sind zudem eine Sachbeschädigung nach § 303 Strafgesetzbuch. Hinweise auf Farbschmierereien nimmt der Sachbereich Farbe der Polizei Köln unter 0221/ 229‑0 entgegen. Wer jemanden beim illegalen Sprayen beobachtet, kann auch die 110 wählen.

Die Stadt empfiehlt, Schmierereien umgehend zu entfernen. Fachleute der Innung Farbe Köln stehen dabei auch Privatleuten beratend zur Seite. Begrünungen seien laut Stadt zudem eine gute Präventionsmaßnahme: Fassaden, die mit Kletterpflanzen bewachsen sind, seien wenig attraktiv für Sprayer.