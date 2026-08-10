Ein vermisster Mann aus Düsseldorf könnte sich möglicherweise in Köln aufhalten. Das teilt die Düsseldorfer Polizei mit. Der 76-jährige Medzit A. ist an Demenz erkrankt und habe am Freitag gegen 13 Uhr seine Wohnung in Düsseldorf-Benrath mit seinem Fahrrad verlassen. Seitdem sei er nicht zurückgekehrt, so die Polizei.

Vermisster hält sich oft am Unterbacher See oder Hasseler Forst auf

Medzit A. wird als 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er hat kurze weiße Haare. Zuletzt trug er ein blaues T-Shirt mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine lange blaue Jeans, weiße Turnschuhe und einen weißen Gürtel. Er ist mit einem sportlichen, silbernen Herrenrad unterwegs. Normalerweise halte er sich in Düsseldorf im Bereich des Unterbacher Sees oder des Hasseler Forsts auf.

Der Vermisste Medzit A. Copyright: Polizei Düsseldorf

Die Polizei Düsseldorf erhofft sich Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem Vermissten. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt sie unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen. (red)