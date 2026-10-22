Am Flughafen Köln/Bonn haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 56-jährigen Niederländer festgenommen. Wie die Behörde am Donnerstag, 22. Oktober, mitteilte, griffen die Polizisten unmittelbar nach der Landung des Mannes aus der Türkei zu.

Gegen den Reisenden lag den Angaben zufolge eine internationale Fahndungsausschreibung zur vorläufigen Festnahme vor. Die niederländischen Behörden suchten den 56-Jährigen im Rahmen eines Auslieferungsverfahrens. Die Bundespolizei hatte die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen bereits im Vorfeld der Ankunft vorbereitet und konnte den Gesuchten gezielt antreffen.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Flughafen wurde der Niederländer in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Köln gebracht. Über seine mögliche Auslieferung in die Niederlande wird nun im weiteren Verfahren entschieden. (red)