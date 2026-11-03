Todesfall in der JVA Köln: Wie die Anstalt am Dienstag (3. Oktober) bekannt gegeben hat, ist ein Gefangener verstorben. Der 48-Jährige befand sich seit dem 16. Oktober in U-Haft.

JVA-Bedienstete fanden den Mann am Sonntag (1. November) um 15.45 Uhr in seiner Einzelzelle im Rahmen der angeordneten Beobachtung leblos vor. Er hatte sich stranguliert. Die Bediensteten leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die durch die alarmierten Rettungskräfte fortgesetzt wurden. Leider vergeblich. Der Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod des Insassen feststellen.

JVA Köln: Todesermittlungsverfahren eingeleitet

„Der Untersuchungsgefangene hatte eine Beobachtung wegen Suizidgefährdung“, erklärte Ralf Peters, stellvertretender Leiter der JVA Köln. Diese fände in unregelmäßigen Zeitabständen von maximal 15 Minuten statt. Im Rahmen dieser Beobachtung sei der 48-Jährige gefunden worden.

Kripo und Staatsanwaltschaft waren vor Ort. Die Staatsanwaltschaft habe, wie in diesen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, so Peters.

Leichnam wird obduziert

Der verstorbene Bulgare hatte wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen eingesessen. Die U-Haft war vom Kölner Amtsgericht angeordnet worden. Der Leichnam wird jetzt obduziert. Ralf Peters: „Das ist bei uns Standard, ebenso, dass Kripo und Staatsanwaltschaft zu uns kommen.“ Ganz ausschließen könne man einen Suizidversuch trotz Beobachtung leider nicht, erklärt er. (iri)

Eure Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Ihr befindet euch in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielt mit dem Gedanken, euch das Leben zu nehmen? Wenn Ihr euch nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen könnt oder möchtet – hier findet Ihr anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreicht Ihr rund um die Uhr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mit denen Ihr eure Sorgen und Ängste teilen könnt. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Samstag nehmen die jungen Berater und Beraterinnen des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de