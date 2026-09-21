Dank eines Ladendetektivs hat die Polizei am Freitagabend einen mutmaßlichen Räuber in Köln-Höhenberg festgenommen. Der 36-jährige Mann soll gegen 20 Uhr der Kassiererin eines Supermarktes an der Olpener Straße einen Zettel gegeben haben. Mit dem Zettel forderte er laut Polizei Geld und drohte, die Kassiererin zu verletzen.

Ladendetektiv nimmt Verfolgung auf Leihrad auf

Als die Mitarbeiterin die Kasse öffnete, griff der Verdächtige hinein und flüchtete mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Der 21-jährige Detektiv des Supermarktes bemerkte den Vorfall, nahm auf einem Leihfahrrad die Verfolgung auf und konnte den Flüchtenden in der Münchener Straße stellen.

Er hielt den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten und Polizistinnen fest. Die Einsatzkräfte stellten bei dem 36-Jährigen ein Küchenmesser sowie die mutmaßliche Beute sicher. (red)