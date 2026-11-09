Die Polizei Köln hat am späten Samstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher in einer Apotheke auf der Kalker Hauptstraße auf frischer Tat gestellt. Wie die Polizei mitteilte, gab ein aufmerksamer 28-jähriger Zeuge den entscheidenden Hinweis.

Der Passant soll den 38-jährigen Tatverdächtigen gegen 20.50 Uhr dabei beobachtet haben, wie dieser die Eingangstür der Apotheke in Kalk eintrat. Der Zeuge wählte umgehend den Notruf und sprach zudem eine zufällig vorbeifahrende Streife an.

Kölner Polizei vermutet Wiederholungstäter bei Einbruch in Kalker Apotheke

Die Polizisten und Polizistinnen durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten der Apotheke und entdeckten den 38-Jährigen. Nachdem die Einsatzkräfte den Einsatz eines Tasers angedroht hatten, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Die Tatbeute aus der Apothekenkasse trug er bei sich.

Der Festgenommene war erst Ende Oktober aus der Haft entlassen worden. Er steht im Verdacht, bereits am vergangenen Donnerstag in dieselbe Apotheke eingebrochen zu sein. Bei beiden Vorfällen soll er in identischer Tatbekleidung von der polizeilichen Videobeobachtung vor Ort aufgezeichnet worden sein. (red)