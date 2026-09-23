Bei Sondierungsarbeiten ist am Dienstagnachmittag (22. September) auf dem Güterbahnhofsgelände der Deutschen Bahn in Kalk ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelt sich demnach um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder. Das Kampfmittel wird am Mittwoch (23. September) entschärft. Auch der Tunnel Kalk muss zeitweise gesperrt werden.

Der Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Rund 700 Personen, aber auch Gewerbebetriebe und Dienstleister, sind von der Evakuierung betroffen – insbesondere Teile der Germania-Siedlung in Höhenberg.

Nach dem Blindgängerfund auf dem Güterbahnhofsgelände der DB in Kalk wurde dieser Evakuierungsradius festgelegt. Copyright: Stadt Köln

Das Ordnungsamt hat mit der Evakuierung begonnen. Der erste Klingeldurchgang wurde gegen 11.15 Uhr beendet. Bislang läuft alles nach Plan – die Anwohnerinnen und Anwohner konnten sich seit dem Vortag auf die Räumung einstellen. Mit Ausnahme von Stadtautobahn und Tunnel Kalk sind alle Sperren eingerichtet. Nach Abschluss der ausstehenden Krankentransporte wird der zweite und letzte Klingeldurchgang gestartet.

Folgende Straßen und Wege wurden gesperrt:

- Germaniastraße 180

- Gehweg neben Tunnel unterhalb Remscheider Straße einwärts

- Weg Tunnel unterhalb Remscheider Straße auswärts (Tunnelsperrung)

- Remscheider Straße Wendehammer

- Germaniastraße/Ilmenauer Weg

- Koburger Straße 87

- Weimarer Straße 42

- Schmalkalder Weg hinter Hausnummer 50/52 Durchgang

- Frankfurter Straße 276/278 Durchgang

- Frankfurter Straße/Gothaer Platz inklusive Fußweg/Wiese

- Frankfurter Straße 200 Durchfahrt TÜV

- Schüttlager OBI Germaniastraße Wendehammer (Rolltor)

Weltkriegsbombe: Tunnel Kalk wird gesperrt – auch TÜV betroffen

Die Maßnahmen wirken sich auch auf die Stadtautobahn (B 55a) mit dem Tunnel Kalk aus. Er wird im Laufe des Vormittags gesperrt, teilte die Stadt bereits am Dienstag mit. Der Tunnel führt den Verkehr zwischen der Zoobrücke und dem Autobahnkreuz Köln-Ost unter den Gleisanlagen des Güterbahnhofs Köln-Kalk-Nord hindurch.

Der TÜV ist ebenfalls betroffen. Untersuchungen können dort erst wieder nach der Entschärfung des Blindgängers erfolgen, teilte die Stadt mit. Über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung werde das Ordnungsamt entscheiden, hieß es weiter.

Anlaufstelle an der Kalker Hauptstraße

Um welche Uhrzeit der Blindgänger entschärft werden kann, steht bislang nicht fest. Je schneller der Gefahrenbereich geräumt ist, desto schneller könne entschärft werden, teilte die Stadt mit.

Eine Anlaufstelle ist im Bürgeramt Kalk an der Kalker Hauptstraße 247 eingerichtet worden. Gegen 10 Uhr hat sich dort bislang aber nur eine Person eingefunden. Die Stadt weist darauf hin, dass Hunde dort nicht erlaubt sind. (das/cme/pih)