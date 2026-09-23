Bei Sondierungsarbeiten ist am Dienstagnachmittag (22. September) auf dem Güterbahnhofsgelände der Deutschen Bahn in Kalk ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es handelt sich demnach um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit Aufschlagzünder. Das Kampfmittel wird am Mittwoch (23. September) entschärft. Auch der Tunnel Kalk wurde am Mittag gesperrt. Anschließend erfolgte die Freigabe zur Entschärfung. Da der Zünder nicht mehr intakt ist, muss gesprengt werden. Es wird ein Knall zu hören sein, so die Stadt.

Der Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem Radius von 300 Metern festgelegt. Rund 700 Personen, aber auch Gewerbebetriebe und Dienstleister, sind von der Evakuierung betroffen – insbesondere Teile der Germania-Siedlung in Höhenberg.

Nach dem Blindgängerfund auf dem Güterbahnhofsgelände der DB in Kalk wurde dieser Evakuierungsradius festgelegt. Copyright: Stadt Köln

Das Ordnungsamt hat die Evakuierung abgeschlossen. Der erste Klingeldurchgang wurde gegen 11.15 Uhr beendet. Gegen 12 Uhr startete der zweite Durchgang, um kurz nach 13 Uhr war auch dieser beendet. Alles lief nach Plan – die Anwohnerinnen und Anwohner konnten sich seit dem Vortag auf die Räumung einstellen.

Tunnel Kalk gesperrt

Gegen 13 Uhr wurden dann die Stadtautobahn B 55a und der Tunnel Kalk gesperrt. Der Tunnel führt den Verkehr zwischen der Zoobrücke und dem Autobahnkreuz Köln-Ost unter den Gleisanlagen des Güterbahnhofs Köln-Kalk-Nord hindurch. Der Luftraum wurde ebenfalls gesperrt und der Güterzugverkehr ist eingestellt. Die Freigabe zur Entschärfung kam um 13.23 Uhr.

Folgende Straßen und Wege wurden am Vormittag gesperrt:

- Germaniastraße 180

- Gehweg neben Tunnel unterhalb Remscheider Straße einwärts

- Weg Tunnel unterhalb Remscheider Straße auswärts (Tunnelsperrung)

- Remscheider Straße Wendehammer

- Germaniastraße/Ilmenauer Weg

- Koburger Straße 87

- Weimarer Straße 42

- Schmalkalder Weg hinter Hausnummer 50/52 Durchgang

- Frankfurter Straße 276/278 Durchgang

- Frankfurter Straße/Gothaer Platz inklusive Fußweg/Wiese

- Frankfurter Straße 200 Durchfahrt TÜV

- Schüttlager OBI Germaniastraße Wendehammer (Rolltor)

Anlaufstelle an der Kalker Hauptstraße

Der TÜV ist ebenfalls betroffen. Untersuchungen können dort erst wieder nach der Entschärfung des Blindgängers erfolgen, teilte die Stadt mit.

Eine Anlaufstelle ist im Bürgeramt Kalk an der Kalker Hauptstraße 247 eingerichtet worden. Gegen 10 Uhr hatte sich dort bislang aber nur eine Person eingefunden. Die Stadt weist darauf hin, dass Hunde dort nicht erlaubt sind. (das/cme/pih)