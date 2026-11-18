In der Nacht auf Mittwoch (18. November) hat die Kölner Polizei gegen 0.30 Uhr an der Remscheider Straße im Stadtteil Kalk einen 29-Jährigen festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, soll der Mann zuvor einem Nachbarn, der ihn um Ruhe gebeten hatte, Schläge angedroht haben.

Gegenüber den herbeigerufenen Polizisten und Polizistinnen machte der Verdächtige zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien. Als er schließlich ein Pfefferspray aus seiner Tasche zog, entschieden die Einsatzkräfte, ihn zur Feststellung seiner Identität mit zum Polizeipräsidium zu nehmen.

Köln-Kalk: Verdächtiger wegen schweren Raubes gesucht

Mit der tätlichen Unterstützung von zwei Angehörigen versuchte der 29-Jährige daraufhin, sich dem Zugriff der Beamten und Beamtinnen zu entziehen. Dabei soll er einem Polizisten mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen und ihn verletzt haben. Die Einsatzkräfte brachten den Angreifer zu Boden und fixierten ihn.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, bereits ein Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes vorlag. Da zudem Vortests auf Alkohol und Drogen positiv ausfielen, entnahm ein Arzt dem Festgenommenen Blutproben. Die Polizisten und Polizistinnen leiteten umfangreiche Strafermittlungen ein. Noch am Mittwoch soll ein Haftrichter dem 29-Jährigen den Haftbefehl verkünden. (red)