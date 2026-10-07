Eine Streife der Polizei Köln hat am Dienstagmorgen um 8 Uhr in Kalk einen Mann festgenommen, der unmittelbar zuvor ein Pedelec gestohlen haben soll. Das Fahrrad übergaben die Beamten wieder an seine Besitzerin.

Verfolgung über Kalker Nebenstraßen

Zunächst hatte die Streife den 28-jährigen Tatverdächtigen auf einem Parkplatz in Kalk kontrolliert, da noch ohne Auffälligkeiten. Zu Fuß ging er anschließend Richtung Kalker Hauptstraße davon – und kam den Beamten kurz darauf auf einem Damen-Pedelec entgegengeradelt. Als die Polizei den Mann aufforderte, stehen zu bleiben, trat dieser in die Pedale und versuchte, über Nebenstraßen zu flüchten.

Zeugen sahen, wie der Verdächtige in ein Haus an der Trimbornstraße gerannt war. Nach ihren Hinweisen konnte die Polizei ihn im Dachgeschoss eines Treppenhauses festnehmen. Das geklaute Fahrrad mitsamt aufgebrochenem Schloss entdeckten die Beamten in unmittelbarer Nähe. (tli)