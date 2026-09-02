Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (2. September) im Stadtteil Ostheim ist ein 44-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 14.15 Uhr auf der Rösrather Straße in Richtung Rath-Heumar unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er im Kreuzungsbereich zum Hardtgenbuscher Kirchweg die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen eine Laterne.

Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen und der Einsatz eines Rettungshubschraubers blieben ohne Erfolg. Ein zweiter Motorradfahrer, der den 44-Jährigen begleitet hatte, erlitt einen Schock.

Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Für die Dauer des Einsatzes ist die Rösrather Straße zwischen der Frankfurter Straße und dem Neubrücker Ring gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen haben, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)