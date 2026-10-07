Ein 21 Jahre alter Mann ist am frühen Mittwochmorgenin einem gestohlenen Ford mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle in Köln-Ostheim geflüchtet. Die Flucht endete gegen 4.10 Uhr mit einem Unfall, bei dem der Fahrer nach eigenen Angaben unverletzt blieb.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der Kreuzung Rösrather Straße/Servatiusstraße kontrollieren. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und bog bei Rot ab. Während seiner Flucht missachtete er weitere rote Ampeln. An der Kreuzung Oranienstraße/Olpener Straße/Germaniastraße verhinderte ein Smart-Fahrer durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß.

Fluchtauto war in Bonn zur Fahndung ausgeschrieben

Beim Abbiegen von der Germaniastraße in die Schwarzburger Straße stieß der Flüchtende gegen einen Zaun, ein Straßenschild und einen Verteilerkasten. Polizisten und Polizistinnen stellten den Fahrer nach einer kurzen Flucht zu Fuß.

Eine Überprüfung ergab, dass der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das Auto war nach einem Diebstahl am Montag im Raum Bonn zur Fahndung ausgeschrieben und wurde sichergestellt. (red)