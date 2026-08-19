Nach einem Raubüberfall in Köln-Kalk fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Wie eine Pressesprecherin der Polizei auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet, hatte der Unbekannte am Mittwochabend (19. August) gegen 19.30 Uhr einen Mann an der Kalker Hauptstraße mit einem Messer verletzt.

Bei der Auseinandersetzung sei es wohl um eine Tasche gegangen. Die genauen Hintergründe seien aber noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei weiter.

Bei dem Handgemenge wurde das Raubopfer verletzt. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um den Mann. Wie schwer die Verletzungen waren, war noch unklar. Lebensgefahr bestand aber nicht.

Die Polizei forderte mehrere Streifenwagen an, um in dem Bereich in Kalk eine Fahndung durchzuführen. Bei dem Täter handelt es sich ersten Angaben zufolge um einen jungen Erwachsenen. Eine detailliertere Personenbeschreibung war zunächst aber noch nicht bekannt. (jv)