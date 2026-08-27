Der mutmaßliche Räuber (19), der am 19. August einen 18-Jährigen auf der Kalker Hauptstraße mit einem Messer schwer verletzt und beraubt haben soll, ist festgenommen worden.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, führten intensive Ermittlungen zunächst zur Identifizierung des Tatverdächtigen. Anschließend konnte er an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Da bereits ein Haftbefehl erlassen worden ist, sollte der junge Mann noch im Laufe des Mittwochs (26. August) in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Bei der Auseinandersetzung Mitte August sei es wohl um eine Tasche gegangen. Die genauen Hintergründe seien aber noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Bei dem Handgemenge wurde das Raubopfer verletzt. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um den Mann. Wie schwer die Verletzungen waren, ist nicht bekannt. Lebensgefahr bestand aber nicht. (jv)