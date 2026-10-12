Die Kölner Polizei hat am Samstagabend nach einer Unfallflucht eine Autofahrerin auf dem Balkon einer Wohnung in Vingst gefasst. Die 20-Jährige steht im Verdacht, Drogen verkauft zu haben.

Flucht vor Verkehrskontrolle endet nach Unfall auf Balkon in Vingst

Zuvor hatte die Frau versucht, mit ihrem VW Golf vor einer Verkehrskontrolle auf der Ostheimer Straße zu flüchten. In der Ansbacher Straße fuhr sie gegen eine Straßenlaterne und rannte davon, wie die Polizei berichtet. Eine Anwohnerin entdeckte die Frau schließlich vor ihrem Fenster und alarmierte die Beamten, die die 20-Jährige auf dem Balkon festnahmen. Laut Polizei stand die Autofahrerin offensichtlich unter dem Einfluss von Marihuana, die Beamten ordneten eine Blutprobe an.

In ihrem Auto fanden sie mehrere Tütchen mit Cannabis sowie Bargeld und ein Einhandmesser. Nach dem Beifahrer der 20-Jährigen, der nach dem Unfall ebenfalls davongerannt war, fahndet die Polizei noch. Beide stehen im Verdacht, auf Bestellung Drogen in Köln verkauft zu haben. (tli)