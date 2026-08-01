Nach mehreren Schüssen auf einen E-Scooter-Fahrer in Köln-Vingst am späten Freitagabend (31. Juli) sucht die Polizei nach dem unbekannten Schützen. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei Köln soll der Gesuchte gegen 22.15 Uhr auf der Würzburger Straße vor einem Kiosk die Schüsse abgegeben haben.

Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner hatten die Schüsse gehört und den Notruf gewählt. Der mutmaßlich unverletzte E-Scooter-Fahrer flüchtete laut Zeugenangaben in Richtung eines Spielplatzes. Der Schütze sei mit einem weiteren Mann ebenfalls in Richtung des Spielplatzes gelaufen.

Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab und stellten vor dem Kiosk mehrere Patronenhülsen sicher. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)