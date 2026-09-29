Drogenfahnder der Kölner Polizei haben am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr die Wohnungen eines 52-jährigen Mannes und seiner beiden Söhne im Alter von 23 und 33 Jahren in Vingst durchsucht. Gleichzeitig vollstreckte sie einen Haftbefehl gegen den 23-jährigen Hauptbeschuldigten.

Kokain, Äxte und Machete in Wohnungen gefunden

In den Wohn- und Kellerräumen an der Kuthstraße, der Ostheimer Straße, der Würzburger Straße und der Straße Im Unkelshof stellten die Polizeikräfte nach eigenen Angaben verkaufsfertiges Kokain, rund 20.000 Euro Bargeld, zwei Äxte, eine Machete und einen Baseballschläger sicher.

Bereits im März dieses Jahres hatte die Polizei mit der Stadt Köln einen Friseursalon des nun verhafteten 23-Jährigen an der Kuthstraße geschlossen. Er soll dort schwunghaft mit Kokain gehandelt haben. Die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Tätergruppe dauern an. (red)