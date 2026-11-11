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KarnevalSo jeck feiert Köln den Elften im Elften

Es ist wieder so weit: Die Jecken feiern, das Kölsch fließt und die Session startet – alle Informationen zum 11.11. in Köln gibt es im Liveticker.

Party-Stimmung am 11.11. auf der Zülpicher Straße (Symbolfoto)

Party-Stimmung am 11.11. auf der Zülpicher Straße (Symbolfoto)

Copyright: Thomas Banneyer/dpa

Kölle Alaaf! Um Punkt 11.11 Uhr ist es wieder so weit: Köln startet in die neue Karnevalssession. Gefeiert wird an allen bekannten Hotspots der Stadt: Auf der „Zülpicher“ geht es schon am Vormittag hoch her, in der Altstadt schunkeln die Massen zu Karnevalsmusik und am Heumarkt locken die großen offiziellen Bühnen-Events Tausende Besucher an. Auch beim „Kamelle-Festival“ in der HALLE Tor 2 geht die Post ab.

Ob wichtige Informationen, Bilder und Eindrücke vom kölschen Feiertag – der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet den ganzen Tag lang im Liveticker über den Sessionsstart in Köln.

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