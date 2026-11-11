Kölle Alaaf! Um Punkt 11.11 Uhr war es wieder so weit: Köln ist in die neue Karnevalssession gestartet. Gefeiert wird an diesem Mittwoch an allen bekannten Hotspots der Stadt: Auf der „Zülpicher“ geht es schon am Vormittag hoch her, in der Altstadt schunkeln die Massen zu Karnevalsmusik und am Heumarkt locken die großen offiziellen Bühnen-Events Tausende Besucher an. Auch beim „Kamelle-Festival“ in der HALLE Tor 2 geht die Post ab.

Ob wichtige Informationen, Bilder und Eindrücke vom kölschen Feiertag – der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet den ganzen Tag lang im Liveticker über den Sessionsstart in Köln.