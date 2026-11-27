Seit knapp sechs Jahren begeistern „Sitzungspräsident“ Volker Weininger, Martin Schopps und JP Weber bereits als Herrengedeck. Wenn die drei Freunde zusammen auf der Bühne stehen, kann sich das Publikum kaum mehr halten vor Lachen.

Zusammen mit Pianist Michael „Knippi“ Knipprath feierte das Trio am Donnerstagabend (26. November 2026) Premiere der vierten Ausgabe der Weihnachts-Dinnershow „Schöne Bescherung“. Es ist das bisher stärkste Programm geworden.

Herrengedeck: 18 Showtermine in der Stadthalle Köln

An insgesamt 18 Abenden können sich die 900 Gäste in der Stadthalle auf ein leckeres Drei-Gang-Essen, unendlich viele Lacher und auch einige sehr zu Herzen gehende Momente freuen. Nach diesem über vierstündigen Abend können die Festtage wirklich kommen.

Für die schönste Bescherung sorgte JP Weber. Der Redner und Musiker war vor knapp drei Wochen gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Bei einer Not-OP war ihm eine neue Hüfte eingesetzt worden. Der 51-Jährige ist schon wieder erstaunlich gut zu Fuß unterwegs.

Auf die Bühne ging es für ihn jedoch mit einem Rollator in Geißbock-Variante. „Ich habe ein neues Sessionsfahrzeug“, sagte Weber lachend. „Es sollte eigentlich von BMW Procar sein. Jetzt ist es eben von Orthopädietechnik Malzkorn“, spottete Weininger. „Jörg hatte noch nie ein eigenes Auto. Jetzt ist er mit dem Ding schon auf der 555 geblitzt worden.“

Danach ging es durch einen sehenswerten Abend. „Wir haben euch sehr vermisst. Ohne euch war’s trist. Das Essen wird serviert, ab 70 auch püriert“, heißt es im Auftaktsong. „Wir sind wieder hier – in unserem Revier. Vor der Tür riecht’s nach Hanf, überall Shisha-Dampf.“ Die gelungenen Musikparodien von Alphaville über Echt bis Peter Schilling nehmen wieder einen großen Raum im Programm ein.

JP Weber kam knapp drei Wochen nach seiner Hüft-OP mit einem Rollator als Geißbock-Schlitten auf die Bühne. Copyright: Daniela Decker

Auffällig: Im Vergleich zu früheren Shows gibt es praktisch keine Solo-Stücke mehr. Das Herrengedeck agiert nahezu durchgängig zu dritt. Das gibt den Nummern dadurch oft eine herrliche Situationskomik. Wenn sich Weininger (55) und Schopps (52) mit Sprüchen duellieren, gegenseitig die Getränke stehlen und das Ganze noch von Weber süffisant kommentiert wird, geraten alle schon mal zwischenzeitlich aus dem Konzept.

Die beiden Spitzenredner Volker Weininger (l.) und Martin Schopps lieferten sich etliche Spitzen und sangen zusammen zahlreiche Parodien. Copyright: Daniela Decker

„Ehrenfeld war früher ein Arbeiterviertel. Heute leben da nur Menschen, die noch nicht gearbeitet haben“, leitete Schopps ein Lied über den Weihnachtsmarkt im Hipster-Veedel ein. Es folgte beißender Spott über Lastenfahrräder, Dutt-Frisuren, Bio-Glühwein, vegane Waffeln und fairen Kaffee.

Dass Weihnachten nicht nur aus Geld ausgeben, Essen und Trinken besteht, machte Weininger deutlich. „Es ist auch das Fest der Familie. Das bedeutet, dass man Leute zu sich nach Hause einlädt, die man als Freunde eher nicht zu Gast hätte.“ Und so erhält auch die Tante mit reichlich Sitzfleisch ihre Würdigung in einem Lied.

Der ewige Lärmstreit um die Volksbühne wurde von Volker Weininger und Martin Schopps im Lied „Dat es Kölle“ verarbeitet. Copyright: Daniela Decker

„Dat es Kölle“, eine Abwandlung von Tommy Engels „Du bes Kölle“, thematisiert die zahlreichen Bombenentschärfungen in der Stadt, marode Brücken, die Oper, den Dauer-Stau, Drogen am Neumarkt oder Lärmbeschwerden an der Volksbühne. Auch das Kult-Gasthaus Lommerzheim wird mit einer speziellen Hymne gefeiert. Alles begleitet mit zahlreichen KI-generierten Videos.

Für eine Nummer schlüpfen Weininger und Schopps in die Rolle von „MC Josef“ und „Machine Gun Paulus“. Der ungewohnte Anblick sorgte dafür, dass die beiden mehrmals ansetzen mussten. „Du siehst aus wie aus ‚Das Leben des Brian‘. Ich kann dich gar nicht ernst nehmen“, sagte der „Sitzungspräsident“ lachend. „Und du siehst aus wie mein Osteopath“, entgegnete Schopps.

Auch die Ehrenfelder Hipster wurden von JP Weber, Volker Weininger und Martin Schopps (v.l.) ordentlich auf die Schippe genommen. Copyright: Daniela Decker

Die rund 20 Nummern sind ein heftiger Angriff auf die Lachmuskeln. Das Premierenpublikum war restlos begeistert und johlte vor Freude über die Parodien, die sich auch um Exzesse an der Glühweinbude, E-Autos und eskalierende Firmenweihnachtsfeiern drehen. Ex-Festkomitee-Präsident und Bestatter Christoph Kuckelkorn, der direkt vor der Bühne saß, fand sich ebenfalls in einigen Witzen wieder.

Der Abend ist jedoch keine reine Comedy-Klamauk-Show. Besonders bewegend fallen die ruhigen und emotionalen Momente aus. Zwischen den vielen lustigen Spitzen gönnen sich die drei auch wichtige Botschaften. „Esu eh klitzekleines Wunder“ heißt die erste Ballade des Abends.

Das Herrengedeck gönnte sich auch nachdenkliche Titel. „För ne Momang“ war ein Plädoyer für Freiheit und Frieden. Copyright: Daniela Decker

„För ne Momang“ ist ein Lied für die Freiheit und den Frieden. Danach gab es spontan stehende Ovationen im Saal. „Es ist eine Sehnsucht und ein Wunsch, der uns alle vereint. Deutlicher kann es nicht gezeigt werden“, sagte Schopps beeindruckt.

Den ganz großen Gänsehaut-Moment gab es schließlich beim Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn zur bekannten Melodie von Cat Stevens. Im Saal kullerten etliche Tränen, was auch die Künstler bewegte.

Nach der Premiere gab es lang anhaltenden Applaus für JP Weber, Michael „Knippi“ Knipprath, Volker Weininger und Martin Schopps (v.l.). Copyright: Edgar Busch

„Es war uns wichtig, dass wir als Herrengedeck auch mal ernste Töne anstimmen. Wenn das dazu führt, dass nur ein einsamer Mensch mehr an den Feiertagen besucht wird, haben wir viel erreicht“, sagte Schopps. Dazu passte auch das Lied „Mer kumme noh Hus“.

Zum Finale kam auch noch Premieren-Gast Stephan Brings mit dazu und sang „Heimjon“. Mit der Hymne „Loss mer singe“ von Wolfgang Anton endete ein wunderbar kurzweiliger Abend voller Jlöck und Jeföhl.