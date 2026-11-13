Der Flachs blüht schon wieder prächtig. „Ich denke, wir eröffnen die Show mit dem Song ‚Eine neue Hüfte ist wie ein neues Leben‘“, spaßt Martin Schopps (52). JP Weber entgegnet grinsend: „Ich werde demnächst auf jeden Fall wieder gesund. Euer Aussehen ändert sich nicht.“

Sechs Tage nach einem echten Schreckmoment ist die fröhliche Stimmung bei den drei Freunden zurück. EXPRESS.de besuchte das Herrengedeck am Freitag (13. November 2026) exklusiv bei der ersten Probe nach dem verhängnisvollen Sturz, der Weber ins Krankenhaus und auf den OP-Tisch gebracht hatte.

Herrengedeck: 18 Weihnachtsshows in der Stadthalle

Auf einem Supermarktparkplatz war dieser unglücklich gefallen und hatte sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Noch am selben Abend wurde ihm bei einer rasch anberaumten Operation an der linken Hüfte ein künstliches Gelenk eingesetzt. Zum Sessionsstart konnte er die Klinik verlassen, um sich zu Hause auszuruhen. Jetzt stehen Proben und zwei Testaufführungen für die vierte Ausgabe der Herrengedeck-Weihnachtsshows an.

Im Lindner-Hotel, wo er mit seinen Kollegen Schopps und Volker Weininger (55) sowie Pianist Michael „Knippi“ Knipprath (47) am Programm feilt, bewegt sich der 51-Jährige vorsichtig mit seinem Rollator durch den Raum. Ein Keilkissen hilft beim Sitzen.

„Wir lösen das mit Humor und machen Witze über die Situation“, sagt Weber. Aus dem Schock wird somit ein Teil der Show. „Die beiden haben mich bei jedem Gag, der ihnen in den Kopf gekommen ist, gefragt, ob das okay für mich ist. Ich hab‘ gesagt: Feuer frei. Das ist Karneval.“

Dabei überkamen den Redner und Musiker auch traurigere Momente. „Als ich da so im Bett gelegen habe, war meine Stimmung im Keller“, sagt die Frohnatur. „Man macht sich schon existenzielle Gedanken. Nicht in erster Linie wegen der weggebrochenen Einnahmen durch die abgesagten Auftritte. Man fragt sich: Bin ich ersetzbar? Packe ich das auch alles? Aber letztlich ist meine Reha jetzt das Herrengedeck. Ich muss es den beiden und auch mir beweisen, dass es geht.“

Nach seinem Sturz ist JP Weber (l.) auf einen Rollator angewiesen, was seinen Kollegen Volker Weininger, Martin Schopps und Michael „Knippi“ Knipprath, viel Stoff für Witze liefert. Copyright: Daniela Decker

Die Solo-Auftritte muss der Mann mit der Flitsch zunächst weiterhin streichen. Mit dem Rollator wäre es in den Karnevalssälen zu kompliziert. Aber die beiden Vorpremieren der Weihnachtsshow am 15. November (Bruder-Klaus-Siedlung) und am 22. November (Mendig) möchte er durchziehen. Ab dem 26. November stehen dann 18 nahezu komplett ausverkaufte Abende in der Stadthalle auf dem Programm.

„Natürlich war das auch für uns im ersten Moment ein Schreck“, sagt Martin Schopps. „Da kamen schon Gedanken auf, wie es jetzt weitergehen soll. Es hätte jeder Verständnis gehabt, wenn wir erst einmal ohne Jörg spielen würden. Uns war aber schnell klar, dass unsere gemeinsamen Auftritte nicht in Gefahr sind. Wir tanzen schließlich nicht auf der Bühne.“

JP Weber leidet zum einen unter Polyneuropathie, einer Erkrankung der Nerven, die für Taubheit vorwiegend in den Füßen sorgt. Hinzu kommt Osteoporose (Knochenschwund). Die Kombination davon hat zum verhängnisvollen Sturz geführt. Am Abend hat sich Wilfried Wiltschek, der Physiotherapeut, der schon vielen Karnevalisten geholfen hat, angekündigt. Lymphdrainage soll zu einer besseren Beweglichkeit führen.

Im vergangenen Jahr machte das Herrengedeck noch eine Nummer daraus, wie alle drei im Krankenhaus landeten. Bei JP Weber wurde daraus Realität. Copyright: Daniela Decker

Das geplante Programm kann trotz der körperlichen Einschränkungen durchgezogen werden, unterstreicht „Sitzungspräsident“ Weininger. „Es wird wieder eine Mischung aus Lachtränen und Tränen der Rührung. Wir haben ganz viel Neues im Programm.“ Dazu gehören auch etliche Musik-Parodien zu Songs von Alphaville, Echt, Westernhagen, Cat Stevens, den 3 Colonias oder Wicky Junggeburth. Natürlich geht es wieder zum größten Teil um das Weihnachtsfest mit all seinen Begleiterscheinungen.

„Ich habe bei allen geplanten Nummern ein gutes Gefühl“, sagt JP Weber. Ohnehin geht er mental gestärkt in die nächsten Wochen. „Ich war überrascht über so viele positive Reaktionen. Mich haben bestimmt 1000 Nachrichten über alle Kanäle erreicht. Alle waren aufbauend. Jetzt bin ich einfach froh, hier bei den Jungs zu sein. Ich will die Shows unbedingt packen.“