Das Engagement der Hans-Süper-Gesellschaft ist in Sülz jeden Tag sichtbar. Seit zwei Jahren steht der Mann mit der Flitsch – mit Hut, Fliege und Karo-Sakko – als bronzene Skulptur am Plätzchen an der Berrenrather Straße 313. „Das ist genau der richtige Platz“, sagt Rüdiger Brühl, der als Präsident und Vorstandsvorsitzender der Hans-Süper-Gesellschaft eine der treibenden Kräfte dafür war, dass das Denkmal-Projekt nicht einmal zwei Jahre nach dem Tod des beliebten Karnevalskünstlers abgeschlossen werden konnte.

„Man sieht immer wieder Menschen, die stehen bleiben, nur schauen oder ein Selfie mit der Skulptur machen.“ Im Straßenkarneval kam es in den vergangenen beiden Jahren vor, dass Feiernde dem Abbild des kölschen Originals eine Pappnas aufsetzten oder ihm den Orden ihrer Gesellschaft umhängten. „Es ist schön zu sehen, dass Hans den Menschen dadurch in Erinnerung bleibt“, sagt Brühl. „Es gibt so viele Künstler, die in Vergessenheit geraten sind.“ Das soll seinem Freund nicht passieren.

Die kleine Skulptur zeigt Süper auf einer Wolke. Copyright: Simon Westphal

In diesem Jahr hat die Gesellschaft sich bereits ans nächste Projekt gewagt: eine weitere Süper-Skulptur, 23 Zentimeter hoch, gut vier Kilogramm schwer und aus goldgefärbtem Gusseisen. Sie zeigt den verschmitzt lächelnden Süper, der mit seiner Flitsch von seiner Wolke grüßt. Am 29. November geht das Werk bei der Hans-Süper-Matinee im Pfarrsaal St. Nikolaus in Sülz in den Besitz des dritten Gewinners des Hans-Süper-Preises über.

2024 rief die Gesellschaft den Preis ins Leben, um Talenten im Kölner Karneval eine Bühne zu geben. „Wir merken, dass wir mit dem Namen Hans Süper eine gewisse Strahlkraft haben. Mit der Skulptur für den Gewinner wollen wir den Preis noch wertiger machen.“ Weil jeder künftige Preisträger die Skulptur bekommen soll, werden in den kommenden Jahren weitere Exemplare entstehen.

Dritter Preisträger für den Hans-Süper-Preis gesucht

Dass der Preis durchaus ein Sprungbrett sein kann, zeigte sich beim ersten Gewinner. Fabian Rangol, der als Fabian mit einer Mischung aus Krätzjer und gesprochenem Wort auf der Bühne steht, ist bei einer der großen Künstleragenturen untergekommen und konnte die Zahl seiner Auftritte im Umland, aber auch auf den hart umkämpften Kölner Bühnen, deutlich steigern. Bei der zweiten Ausgabe siegten Michael Gülden und Leopold Braun mit ihrem Zwiegespräch zwischen einem rheinischen Bauern und einem echten Wiener. Das Duo „Der Bauer und der Wiener“ steht bereits seit 37 Jahren auf der Bühne, vor allem im Kölner Umland.

Auch in diesem Jahr kämpfen am 29. November vier Finalisten bei der bereits ausverkauften Matinee um den Sieg: Andi Kranz singt in seinen Liedern von kleinen und großen Geschichten aus der Stadt und begleitet sich mit Keyboard und Ukulele, Kai Kramosta kennt die Karnevalsbühne schon in seiner Rolle als „Pfundskerl“ und tritt mittlerweile als Handwerker Peters auf. Dazu kommen die beiden Redner „Ne Spätzünder“ (Frank Friedrichs) und „Ne Jung us em Veedel“ (Marco Ages), der die ganz große Bühne bereits als Moderator der Lachenden Kölnarena kennt.

128 Mitglieder hat die Gesellschaft mittlerweile. Neben der Denkmalpflege und dem Nachwuchspreis sind derzeit ganz bewusst keine weiteren Aktionen geplant. „Wir wollen keine neuen Veranstaltungen platzieren, um den Konkurrenzdruck nicht zu erhöhen“, sagt Brühl. „Etliche unserer Mitglieder sind in führenden Positionen in anderen Gesellschaften tätig und ermöglichen dem Sieger Auftritte in der Session.“ Vier Auftritte sind für den Sieger bereits in der anstehenden Session reserviert. Einen festen Termin gibt es dann aber doch noch: den Sülzer Dienstagszug, in dem die Hans-Süper-Gesellschaft mit einer Fußgruppe und einem Festwagen teilnehmen wird.

Die Gesellschaft und das Denkmal

Nachdem Hans Süper am 3. Dezember 2022 im Alter von 86 Jahren gestorben war, kontaktierte Brühl drei Monate später dessen Witwe und Enkel. Mit ihrer Zusage rief er 2023 die Hans-Süper-Gesellschaft ins Leben, um dem kölschen Original im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal zu setzen. Die dafür notwendigen rund 35.000 Euro kamen durch Hartnäckigkeit und Ideenreichtum zusammen: Für je 111 Euro verkaufte die Gesellschaft 111 Unterstützer-Plaketten – sie zieren heute den Sockel der Statue – sowie Kunstdrucke mit einem Süper-Porträt.

Weitere Mittel sammelte Brühl, indem er zahlreiche Institutionen anschrieb und um Unterstützung bat. Auch beim Standort fügte sich alles: Das Denkmal steht, wie gewünscht, in Sülz – auf privatem Grund und in Sichtweite von Süpers früherer Wohnung. Im August 2024 wurde die Bronzestatue des Künstlers Anton Fuchs und der Künstlerin Heike Haupt feierlich enthüllt.