Welcher Song in der vergangenen Session zum Hit werden würde, war schneller klar als vielleicht jemals zuvor. Die Brass-Band Druckluft erlebte mit ihrer „Karnevalsmaus“ eine Session wie im Rausch. Überall tanzten die Jecken die virale Choreografie und ließen die Mauseohren wackeln. Die Köln-Bonner Formation stand plötzlich nicht nur bei der Prinzenproklamation im Gürzenich auf der Bühne, sondern auch zur besten Sendezeit im TV. In der anstehenden Session geht die Suche nach dem Karnevals-Hit des Jahres erneut los – mit deutlich offenerem Ausgang. Als Karnevals-DJ hat Sascha Verhey ein Gespür dafür, welche Songs in den Kneipen und Sälen bei den Menschen ankommen. In der Session legt er als DJ Kapellmeister auf. Wir haben uns gemeinsam mit ihm in die vielen Neuerscheinungen eingehört.

Sascha Verhey legt als DJ Kapellmeister im Karneval auf. Copyright: Kay-Uwe Fischer

Das größte Hit-Potenzial

„Zwei absolute Kracher, die durch die Decke gehen können“, hat Sascha Verhey bereits nach kurzer Zeit ausgemacht. Die Musiker von Planschemalöör um Sänger Juri Rother haben sich von allen etablierten Bands am längsten Zeit gelassen, ihren Sessions-Titel zu veröffentlichen. Erst am Freitag erschien „Wo sind die Freaks?“, eine auf Hochdeutsch gesungene, temporeiche Liebeserklärung ans Verrücktsein und an die unterschiedlichsten kölschen Originale („Ein Hoch auf unsere Meute, endlich ganz normale Leute“). „Was die da hingelegt haben, ist grandios“, sagt Verhey. „Eine Tanznummer, die richtig abgeht – mit Klatschteil, Schunkelbridge und Tempoverschleppung. Ein Song wie aus dem Handbuch.“

Planschemalöör haben ihren Sessions-Titel „Wo sind die Freaks?“ erst fünf Tage vor dem 11.11. veröffentlicht. Copyright: Studio Ignatov

Auf einem ähnlichen Niveau bewegt sich aus Sicht des DJs „Jenny us Marienburg“ von King Loui. „Die Jungs haben in den vergangenen Jahren ein paar coole Kracher rausgelassen, wissen sich zu positionieren und wo sie hinpassen“, sagt Verhey. „Der neue Song ist toll. Auf Kölsch, mit Lokalbezug, trotzdem funkig und poppig.“ Das Thema ist bekannt und ein Karnevals-Klassiker: Sie war Cleopatra und er ein Vampir – und ist nach der ersten Begegnung in der ganzen Stadt auf verzweifelter Suche nach ihr.

Was beide Bands nahezu perfekt beherrschen, beobachtet Verhey, sei die Eigenvermarktung in den sozialen Medien. „Die hauen vor dem Frühstück schon vier Clips ins Netz.“ Das sorgt dann wiederum dafür, dass die Zielgruppe oft schon bei der Veröffentlichung textsicher ist. Das gilt auch für den Karnevals-DJ. „Ich freue mich darauf, die beiden Nummern am Elften Elften zu spielen.“

King Loui schicken „Jenny us Marienburg“ auf die jecke Bühne. Copyright: Linda Rohde

Der Nachfolger der „Karnevalsmaus“

Nach der „Karnevalsmaus“ legt auch die Brass-Formation Druckluft mit dem Song „11 von 11“ nach. „Der funktioniert sofort. Anders als andere Bands, die nach einem Erfolg jahrelang im selben Fahrwasser schwimmen, haben sie nicht versucht, eine Karnevalsmaus 2.0 zu machen. Das ist einfach ein guter neuer Song.“

Gewohnt hohe Qualität legen die Kölsch-Rocker von Kasalla vor. „Die produzieren Musik und Texte, die in einer anderen Liga spielen. Und obwohl sie deutschlandweit unterwegs sind, wissen sie, wo sie herkommen und bleiben dem Karneval treu.“ Wie längst auch bei vielen anderen Top-Bands im Kölner Karneval üblich, starten Kasalla mit gleich zwei Titeln aus ihrem frisch erschienenen Album in die Session. „Ich liebe diese Stadt“ ist eine Liebeserklärung, die ihre Begeisterung vor allem aus den Dingen zieht, die Köln nicht hat und die die Kölnerinnen und Kölner nicht tun („Du wähls janz bestimmp kein Nazis un ich liebe dich doför“). Für noch mehr Partystimmung sorgt „Mir es et ejal“, ein Plädoyer dafür, die multiplen Krisen dieser Welt einfach mal aus dem Kopf zu verbannen. „Auch wenn viele Themen nicht neu sind, schaffen die Jungs es immer wieder, sie neu und klug zu verpacken.“

Kasalla-Frontmann Bastian Campmann Copyright: Martina Goyert

Auch für ruhigere, emotionalere Töne ist in der anstehenden Session gesorgt. Mit „Immer för immer“ hat die generationenübergreifende Zusammenarbeit von Cat Ballou und Brings stark vorgelegt. Auch Stadtrand („Ungerm Himmel vun Kölle“) und die Räuber („Künnigin vum Rhing“) schlagen leisere Töne an. „Da sind schöne Balladen entstanden“, sagt Verhey. „Spannend finde ich die Entwicklung bei den Räubern, die nach ihrer ‚Oben Unten‘-Phase eine 180-Grad-Wende hingelegt haben, die ihnen gut tut.“

Brings und Cat Ballou singen gemeinsam "Immer för immer". Copyright: Daniela Decker

Die „Prinzessin“ war 2022 der erste Höhner-Hit der Post-Krautmacher-Ära. Nach der „Prinzessin“ haben die Höhner um Frontmann Patrick Lück nun auch „Dä Prinz“ im Repertoire. „Die Höhner haben sich in den vergangenen Jahren eher in Richtung hochdeutsch gesungenem Schlager bewegt. Jetzt haben wir wieder ein Lied auf Kölsch mit klarem Karnevalsbezug. Eine gute Entwicklung“, findet der Karnevals-DJ.

Hoher Wiedererkennungswert bei vielen Bands

Viele Bands, beobachtet Verhey, setzen ihren Weg auch in diesem Jahr mit einer klaren Handschrift fort. „Viele Bands erkennt man direkt an den ersten Tönen“. Statt zu sagen – „Das klingt ja wie immer“ – sei das aber etwas Positives. „Einen hohen Wiedererkennungswert finde ich gut und wichtig.“ Bestes Beispiel sind die Musiker von Miljö, die auf ihre bewährte Folk-Pop-Rock-Mischung setzen. In „Sensemann“ besingt die Band einen freudetrunkenen Kneipenabend mit Gevatter Tod und kommt zum Schluss: „Dä Dud es nur ne Minsch wie ich un do“. Auch der für Verhey „sehr coole“ Fiasko-Song „För die Liebe“ zählt in diese Kategorie, hohen Wiedererkennungswert haben auch die Klüngelköpp („Alaafbereitschaft“) und die Paveier („Lilly Marleen“).

Eine spannende Entwicklung bei den Bands, die noch auf den großen Durchbruch warten, nimmt Sascha Verhey bei der Band Bohei wahr, die in diesem Jahr mit dem eingängigen „Kölsch em Anjebot“ in die Session starten. „Die sind auf einem guten Weg und haben mittlerweile ein Potpourri an echt guten Songs zusammengestellt.“

Wie sich die Songs im Laufe einer Session entwickeln, sei schwer vorherzusagen. „Es gibt Lieder, die entwickeln Dynamiken, mit denen man vorher nicht rechnet“, sagt Verhey. Manche Songs funktionieren logischerweise in der Kneipe anders als in den eigenen vier Wänden. Manche Titel reißen vielleicht erst beim dritten oder vierten Mal so richtig mit. „Vitamin K“ von Kempes Feinest sei so ein Song, sagt Verhey. „Beim ersten Mal konnte ich noch nicht so viel damit anfangen, plötzlich hatte ich einen Ohrwurm.“ Einige Bands könnten zudem auch nach dem Elften Elften noch weitere Lieder veröffentlichen. „Da wird noch einiges kommen“, ist er sich sicher.