Neues Format am 11.11.Köln bekommt sein erstes echtes Karnevals-Festival

Jetzt beginnt Karneval neu: jeck, laut, jung und voller Energie. Kölle aufgepasst: Die Sessionseröffnung bekommt ihr eigenes Festival. Das Kamelle-Festival feiert am 11. November 2026 Premiere. Hier verschmelzen Festival-Sound, Kneipenkarneval und ganz viele Mitmachaktionen erstmals zu einem Format.

Bislang hieß es zum 11.11. in Köln vor allem: Kneipentour, Straßenparty oder Veranstaltung. Das Kamelle-Festival bringt alles direkt mit einem Ticket an einem Ort zusammen. Ein Tag, drei Welten, ein Gefühl – Karneval.

Kamelle-Festival mit vielen Kölner Karnevalsgrößen

Zum Start in die neue Karnevalssession wird kölsche Tradition in ein zeitgemäßes Festivalerlebnis transportiert. Die Halle Tor 2 wird dabei samt Außenbereich und Biergarten zum Treffpunkt der feierfreudigen Community.

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Von 10 bis 22 Uhr (Einlass 9.30 Uhr) verteilt sich das Programm auf drei Bereiche. Auf der Mainstage treten Top-Bands auf, auf der DJ-Stage geben sich die angesagtesten DJanes und DJs die Turntables in die Hand. Und auf der Karaoke- und Mitsingstage läuft waschechter Kneipenkarneval.

Bei gutem Wetter wird teilweise sogar Cabrio-Karneval aus dem Kamelle-Festival, denn dann wird das Dach des Biergartens geöffnet. Mitsing-Momente, Kneipen-Vibes und Club-Atmosphäre an einem Platz. So wird der „Elfte im Elften“ ein Erlebnistag. Gleichzeitig steigt das letzte Festival des Jahres.

In der Halle Tor 2 feierten die Jecken zuletzt schon den Kamelle-Club. In diesem Jahr steigt die Premiere des Kamelle-Festivals. Copyright: XCitePeople

Das Kamelle-Festival ist bewusst als Ganztages-Erlebnis gedacht: Wer morgens zum Einlass kommt, soll bis abends bleiben können, ohne die Location wechseln zu müssen. Das komplette Areal aus Halle, Biergarten und auch großen Teilen des Außenbereichs ist wettersicher und überdacht. Sollte Petrus doch kein Kölscher sein: Regen oder Kälte werden den Tag nicht stoppen.

Gelände als Safe Space konzipiert

Genauso wichtig ist den Veranstaltern das Sicherheitsgefühl: Das Gelände ist als Safe Space konzipiert, in dem sich alle Gäste von der ersten bis zur letzten Stunde wohlfühlen sollen.

Kempes Feinest mit Frontfrau Nici Kempermann sorgen immer für Vollgas auf der Bühne. Copyright: Daniela Decker

Das Opening übernimmt pünktlich um 11.11 Uhr Druckluft mit der „Karnevalsmaus“. Mo-Torres, die Grüngürtelrosen, King Loui, Malle Anja und Kempes Feinest treten im Laufe des Tages auf. Dazu gesellen sich Aquagen und Toni Mogens, zwei Acts, die gerade komplett durch die Decke gehen und nun neben diversen Festivals des Sommers auch das Kamelle-Festival aufmischen werden.

Tanzgruppe sorgt für spektakuläre Momente

Mit Frenzy ist eine der angesagtesten Party-Künstlerinnen, die aktuell mit ihrem Reality-TV-Debüt in „Villa der Versuchung“ für Aufsehen sorgt, am Start. Für den perfekten Mix aus Club und Karneval sorgt DJ René Pera, dafür ist er in Köln bekannt wie kein Zweiter. Das Line-up rundet Carpoolboy ab, bekannt geworden durch virale Social-Media-Clips aus dem Auto. Für spektakuläre Momente auf der Bühne sorgt zusätzlich eine Tanzgruppe.

Partysängerin Frenzy ist ebenfalls beim Kamelle-Festival dabei und wird etwas Malle-Gefühl verbreiten. Copyright: Imago/Steinsiek.ch

Die Vollblut-Kölnerin Linda Teodosiu, die mit ihrer Band Mätropolis 2024 den Megahit „Rakete“ gelandet hat, führt als Host durch den Tag. „Ich freu’ mich dermaßen auf das Kamelle-Festival, ganz ehrlich. Das ist genau das, was Köln noch braucht. Partys gibt’s genug, und die sind auch alle geil. Aber ein Karnevals-Festival? Davon gibt’s jetzt erst mal nur eins“, sagt die Sängerin.

„Da überlegst du nicht lange“

Veranstaltet wird das Kamelle-Festival von den Kölner Eventprofis Marcel Beyersdorf (EventConcepter) und Björn Lindert (XcitePeople) gemeinsam mit der KStA Medien Events. „Als die mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen kann, an dem Tag überall Vollgas zu geben und das Event auch ein wenig zu meinem Festival zu machen, da überlegst du nicht lange. Lasst uns Kölns fetteste Party und das erste Festival am 11.11. zusammen groß machen, und das in den nächsten Jahren noch viel größer“, sagt Linda.

Linda Teodosiu, die Frontfrau von Mätropolis, wird beim Kamelle-Festival die Gastgeber-Rolle übernehmen. Copyright: XCitePeople

Auf dem Gelände wird es mit 2,50 Euro extra günstige Kölsch-Preise geben. Dazu kommen jede Menge Mitmachaktionen auf dem gesamten Areal, diverse Fotospots, Candybars und weitere große Überraschungen.

„Ein vollkommen neues Erlebnis“

„Mit dem Kamelle-Festival schaffen wir kein weiteres Karnevalsevent, sondern ein vollkommen neues Erlebnis“, sagt Björn Lindert. „Unser Anspruch ist es, den 11.11. auch für die Festival-Generation neu zu denken und gleichzeitig den kölschen Charakter zu bewahren.“

Party mit Eskalationsgarantie. Beim Kamelle-Festival wird es wild, laut und jeck. Copyright: XCitePeople

„Drei Bühnen, zahlreiche Erlebnisflächen und ein starkes Programm sorgen dafür, dass jeder Besucher seine persönliche Sessionseröffnung erlebt“, ergänzt Marcel Beyersdorf. „Wir möchten zeigen, dass Karneval und moderne Festivalkultur hervorragend zusammenpassen.“

Kamelle-Festival am 11.11.2026 in der Halle Tor 2, Girlitzweg: Einlass 9.30 Uhr, Beginn 10 Uhr, Ende gegen 22 Uhr. Super-Early-Bird-Tickets für 29 Euro, danach regulär 39 Euro (zzgl. Gebühren). Einlass ab 18 Jahren.