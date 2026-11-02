„Kick Like A Woman“Ruth Moschner ist jetzt Musical-„Botschafterin“

Die TV-Moderatorin und Schauspielerin Ruth Moschner unterstützt das Musical „Kick Like A Woman“, das im November in Köln Premiere feiert. Als „Botschafterin“ möchte sie für mehr Aufmerksamkeit für die Erzählung um weibliche Vorbilder im Sport sorgen und wird die VIP-Premiere am 12. November persönlich begleiten.

„Kick Like A Woman“ greift die wahre Geschichte der Spielerinnen des SSG 09 Bergisch Gladbach auf: Als Anfang der 1980er Jahre Taiwan die erste inoffizielle Weltmeisterschaft im Frauenfußball ausrichtet, sagt der Deutsche Fußballbund ab. Gegen alle Widerstände reist das Team der damaligen deutschen Rekordmeisterinnen dennoch an und gewinnt das Turnier.

TV-Moderatorin Ruth Moschner steht zu 100 Prozent hinter der Botschaft des Musicals

Mit der Botschaft des Musicals kann sich Moschner zu 100 Prozent identifizieren: „Weibliche Vorbilder gab es schon immer“, sagte die 50-Jährige nach einem Besuch bei den Proben. „Es wird Zeit, die Scheinwerfer auf sie zu richten und sie zum Strahlen zu bringen! Diese Geschichte ist ein klares Ja dafür, dass Frauen sich keine Grenzen setzen lassen sollten.“

Neben dem Rückblick auf ein historisches Ereignis sieht Moschner in „Kick Like A Woman“ eine Geschichte, die auch heute noch dringend erzählt werden muss: „Mein Wunsch ist es, dass Frauen irgendwann eben nicht mehr stark sein müssen, sondern dass wir frei entscheiden dürfen, welchen Weg wir gehen.“

Die Weltpremiere von „Kick Like a Woman“ findet am 14. November im Depot 1 in Köln-Mülheim statt, gespielt wird bis zum 30. April 2027. Tickets sind ab sofort erhältlich. (red)