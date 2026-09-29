11. Ausgabe des Mitsing-Events„Kölle singt“ steigt 2027 am 3. Oktober – Vorverkauf gestartet

Die Jubiläumsausgabe hat gerade erst stattgefunden, da wirft das nächste Event schon seine Schatten voraus: „Kölle singt“ wird auch 2027 wieder zum Mitsingen einladen, zum dann elften Mal. Die nächste Runde findet am 3. Oktober 2027 in der Lanxess-Arena statt. Tickets gibt es bereits zu kaufen.

Gemeinsam singen und schunkeln, das wurde auch am vergangenen Sonntagabend wieder ausgiebig. Die 14.000 Menschen in der Lanxess-Arena feierten gemeinsam die kölsche Musik. Und auch andere Aspekte der Kölner Kultur kamen an dem Abend nicht zu kurz. So wurden die Köbesse für ihre Rolle in der kölschen Kultur geehrt, stellvertretend für ihre Zunft nahmen einige Köbesse im Beisein von Henning Krautmacher eine Auszeichnung entgegen.

Tickets für „Kölle singt“ 2027 sind bereits im Vorverkauf

Und auch 2027 können sich die Menschen bei „Kölle singt“ auf das gemeinsame Singen und Schunkeln freuen. Am 3. Oktober, einem Sonntag, steht mit der elften Ausgabe dann auch gleich ein kölsches Jubiläum an. Ab 18 Uhr wird Björn Heuser, Initiator des Mitsing-Events, wieder gemeinsam mit zahlreichen bekannten Musikern durch das Programm führen.

Tickets für „Kölle singt“ am 3. Oktober sind bereits jetzt im Verkauf. Eintrittskarten gibt es ab 23,30 Euro. Der Verkauf läuft über den Online-Shop der Lanxess-Arena. Aber auch unter der Ticket-Hotline der Arena sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen sind die Tickets für das Mitsing-Event erhältlich. (red)