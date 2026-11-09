Ein 85-jähriger Kölner ist in der vergangenen Woche auf eine falsche Polizistin am Telefon hereingefallen. Mithilfe echter Beamten konnte er sein Geld jedoch retten.

Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Senior am Donnerstagmittag einen Anruf. Eine Frau gab sich am Telefon als Polizistin aus und behauptete, das Konto des 85-Jährigen sei kompromittiert und weise ungewöhnliche Transaktionen auf. Um sein Vermögen zu schützen, benötige die Polizei seine Kontodaten. Nachdem der Mann die Daten übermittelt hatte, beendete die Unbekannte das Gespräch.

Köln: Polizei lässt Konto einfrieren

Als der Kölner am darauffolgenden Tag eine nicht genehmigte Überweisung auf seinem Konto feststellte, alarmierte er umgehend die Polizei. Den Ermittlern und Ermittlerinnen gelang es daraufhin, das Empfängerkonto „einzufrieren“ und über die Staatsanwaltschaft einen Beschluss für die Pfändung zu erwirken. Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern und Täterinnen dauern an.

Anlässlich des Vorfalls rät die Polizei eindringlich dazu, am Telefon niemals Details zum eigenen Vermögen oder zu Konten zu nennen: „Die echte Polizei fragt sie niemals am Telefon nach Ihrem Geld oder Wertsachen.“ Zudem sollten niemals Geld, Schmuck oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben werden. Wer am Telefon unter Druck gesetzt wird, sollte einfach auflegen und sicherheitshalber die Polizei über den Notruf „110“ verständigen. (red)