Vorverkauf startet am 11.11.Andre Rieu kehrt 2027 in die Lanxess-Arena zurück

Andre Rieu wird auch 2027 in Köln auftreten. Das hat die Lanxess-Arena noch vor seinem diesjährigen Konzert in Deutz am 13. November bekanntgegeben. Am 20. November 2027 wird der Violinist erneut in Köln spielen.

Vorverkauf für 2027 startet vor diesjährigem Konzert in Köln

Das Publikum erwartet auch im kommenden Jahr ein „abwechslungsreiches und romantisches Programm“, wie die Lanxess-Arena verspricht, „eine musikalische Reise von Oper und Musical über Filmmelodien bis hin zu beliebten Schlagern, Evergreens und natürlich den unvergesslichen Walzern.“

Tickets für das Konzert von Andre Rieu am 20. November 2027 sind ab dem 11. November erhältlich. Gekauft werden können sie auf der Homepage der Lanxess-Arena, über ihre Tickethotline sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (tli)