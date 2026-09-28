Andrea Bocelli tritt 2027 in Köln auf. Der italienische Tenor geht im kommenden Jahr auf „Romanza World Tour“ und wird am 20. Mai ein Konzert in der Lanxess-Arena geben. Der Auftritt in Köln wird der einzige in Nordrhein-Westfalen sein.

Im Mittelpunkt der Tour steht das Album „Romanza“ – mit den Hits, die Andrea Bocelli vor 30 Jahren weltweit bekannt machten. Mittlerweile zählt Bocelli rund 90 Millionen verkaufte Tonträger und mehr als 20 Milliarden Streams. Deutschland spielte bei dem internationalen Durchbruch des Tenors übrigens eine wichtige Rolle: 1996 machte ihn sein Auftritt beim Abschiedsboxkampf von Henry Maske über Nacht zum Star.

Neben Köln: Andrea Bocelli tritt auch in Hamburg, Berlin, München und Stuttgart auf

„Andrea Bocelli gehört seit Jahrzehnten zu den bedeutsamsten und erfolgreichsten Stimmen der internationalen Musikszene. Dass wir diesen Ausnahmekünstler 2027 zum insgesamt dritten Mal in der Lanxess-Arena begrüßen dürfen und dabei sogar das einzige Konzert in Nordrhein-Westfalen ausrichten, ist für uns etwas wirklich Besonderes“, freut sich Stefan Lörcher, Geschäftsführer der Lanxess-Arena, auf das Konzert. Neben Köln tritt Bocelli im Mai 2027 noch in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart und Zürich auf.

Tickets für Andrea Bocellis Konzert in der Lanxess-Arena gibt es ab dem 1. Oktober um 10 Uhr im Online-Shop der Lanxess-Arena, unter der Ticket-Hotline der Arena sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der allgemeine Vorverkauf beginnt einen Tag später, der Artist Presale einen Tag früher. (tli)