Das Pop-up-Restaurant „Bach Delikat“ der Aidshilfe Köln geht in die dritte Runde. In den Räumen des Café Bach am Heumarkt bietet das Format am Sonntag, 12. September (18 Uhr), jungen gastronomischen Talenten aus der Kölner Spitzengastronomie für einen Abend eine besondere Bühne. Alle Einnahmen kommen der Aidshilfe Köln zugute.

Zwei Azubis kochen beim Dinner-Format drei Gänge für 40 Personen. Gemeinsam entwickeln sie in Eigenverantwortung ein kulinarisches Konzept für den Abend. Vor der Umsetzung werden sie von einem Profi aus der Spitzengastronomie gecoacht. Dieses Mal ist das Sterneköchin Julia Komp vom Restaurant Sahila.

Es kochen Max Sodermann vom Hilton-Hotel und Max Schneider vom Lindner-Hotel. Moderiert wird die Veranstaltung vom freien Journalisten Johannes J. Arens. Tickets kosten 90 Euro (inklusive Wasser und Aperitif) und sind ausschließlich online erhältlich. (sim)