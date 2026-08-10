Trickdiebe haben in der Nacht zu Sonntag im Kölner Hauptbahnhof den Rucksack eines 19-Jährigen gestohlen. Wie die Bundespolizei mitteilte, meldete der junge Mann den Diebstahl daraufhin auf ihrer Wache. Durch eine schnelle Videoauswertung konnten zwei Verdächtige festgenommen werden.

Die Aufnahmen zeigten, wie zwei Männer gemeinschaftlich vorgingen. Einer der beiden ließ absichtlich seine Geldbörse fallen, um den 19-Jährigen abzulenken. Sein Komplize nutzte diesen Moment und stahl den Rucksack.

Zwei Festnahmen nach Videoauswertung

Die Einsatzkräfte fanden einen der Tatverdächtigen, einen 21-Jährigen, im Bereich der Domtreppen und nahmen ihn mit zur Dienststelle. In Zusammenarbeit mit der Videoleitstelle der Kölner Polizei wurden zwei weitere Personen identifiziert: eine 20-jährige Frau und ein 31-jähriger Mann. Die Frau soll den gestohlenen Rucksack an sich genommen und versteckt haben. Später habe der 31-Jährige das Diebesgut übernommen und sei mit einem Fahrrad geflüchtet.

Die 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen, am folgenden Tag jedoch von einer Richterin wieder entlassen. Der 21-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 31-jährige Mann ist weiterhin flüchtig. Gegen alle drei wird wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt. (red)