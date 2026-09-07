Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn bei zwei Kontrollen zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Die Vorfälle ereigneten sich unabhängig voneinander bei den Ausreisekontrollen.

Mann wegen Körperverletzung gesucht

Am 6. September fiel den Beamten und Beamtinnen bei der grenzpolizeilichen Kontrolle eines Fluges nach Istanbul ein 32-jähriger Mann auf. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Körperverletzung vor. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er verhaftet. Er wurde in die JVA Siegburg gebracht, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 14 Tagen verbüßen muss.

Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro bezahlt

Bereits am vergangenen Freitag wurde ebenfalls bei einer Ausreisekontrolle ein 40-Jähriger festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden suchte ihn wegen eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz. Der Mann musste eine Geldstrafe von 1250 Euro bezahlen. Ein Bekannter des Mannes hinterlegte den Betrag bei einer anderen Polizeiwache. Anschließend konnte der 40-Jährige seinen Flug nach Ankara antreten. (red)