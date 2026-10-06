Teilweise sind die Zapfsäulen mit Flatterband abgesperrt. An mehreren Kölner Tankstellen ist in den vergangenen Tagen der Sprit ausgegangen. Betroffen sind Diesel und E10 gleichermaßen, wie der Tankstellen-Interessenverband (TIV) auf Nachfrage mitteilt. Grund zur Sorge soll das aber nicht sein.

Nach Einschätzung des TIV handelt es sich nicht um einen allgemeinen Versorgungsengpass. Stattdessen sei die Nachfrage nach Sprit seit Inkrafttreten des neuen Tankrabatts sprunghaft gestiegen – und die Lieferketten seien darauf nicht eingestellt gewesen. Die Folge: An einzelnen Stationen fehlt der Nachschub, während auf Lieferungen und Tanklastzüge gewartet wird.

Der neue Tankrabatt ist seit dem 1. Oktober in Kraft und sorgt für längere Wartezeiten an den Zapfsäulen. Viele Autofahrer hätten die vergünstigten Preise offenbar zum Anlass genommen, richtig voll zu tanken – entsprechend schneller leerten sich die unterirdischen Tanks, erklärt der Sprecher des TIV, Herbert W. Rabl.

Tankstellen: Entspannung im Laufe der Woche erwartet

Rabl ordnet die Lage so ein: „Es handelt sich nach unserer Einschätzung nicht um einen allgemeinen Versorgungsengpass, sondern um die erhöhte Nachfrage nach Sprit nach dem Inkrafttreten des neuen Tankrabatts. Die Lieferketten waren nach unserer Einschätzung auf die erhöhte Nachfrage nicht eingestellt und so fehlt an einzelnen Tankstellen der Nachschub.“

Der Verband gibt Entwarnung: Im Laufe der Woche dürften sich die Lieferungen wieder einpendeln, sobald sich die Logistik auf das veränderte Tankverhalten eingestellt hat.

„Einen generellen Spritmangel sehen wir nicht“, stellt Rabl klar. Wer also aktuell an einer Tankstelle vor einer leeren Zapfsäule steht, muss nach Einschätzung des Verbands nicht befürchten, dass sich die Lage grundsätzlich verschärft – sondern sollte es schlicht an einer anderen Station in der Nähe versuchen.

Welche Tankstellen in Köln konkret betroffen sind, ist bislang nicht im Detail bekannt.