Die Polizei Köln hat in der Nacht zu Montag zwei mutmaßliche Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 16 und 27 Jahren wurden noch vor Ort gestellt, auch dank eines aufmerksamen Nachbarn.

Nachbar hört Geräusche im Treppenhaus

Der 70-Jährige hatte laut Polizeiangaben gegen 1.45 Uhr den Notruf gewählt, nachdem ihn Geräusche im Treppenhaus des Hauses in der Eintrachtstraße geweckt hatten. Der Mann vermutete einen Einbruch. Im Haus entdeckte die Polizei dann eine aufgebrochene Dachgeschosswohnung sowie drei aufgebrochene Kellerverschläge.

Auf einem Treppenabsatz fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug. Laut Polizeiangaben standen dort unter anderem Sonnenbrillen, Parfum und ein Tablet zur Mitnahme bereit. Den 27-jährigen Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte noch im Hausflur. Sein 16-jähriger Komplize wurde im Innenhof gefasst, er hatte ein Taschenmesser bei sich. (red)