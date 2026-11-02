Das letzte Stündlein für das Röggelchen schlug in den Kölner Früh-Brauhäusern vor gut einer Woche. Seit Montag, 26. Oktober, wird der kölsche Klassiker Halve Hahn bei Früh mit drei Scheiben Brot statt einem Roggenbrötchen serviert - was der Brauerei viel Kritik und Spott einbrachte. Nach unserem Bericht meldeten sich zahlreiche Leser mit empörten Reaktionen. Andere Brauhäuser betonten ihre Treue zum Röggelchen. Im Internet ist gar vom „Untergang des kölschen Abendlands“ die Rede. Nutzer nehmen Früh mit allerlei spöttischen Memes aufs Korn. Ein häufig geteiltes Bild im Stil einer Früh-Werbung mit rotem Hintergrund zeigt ein durchgebrochenes Röggelchen mit der Überschrift: „Früh-er war alles besser“.

Offenbar hatte man bei Früh die Tragweite der Entscheidung unterschätzt. Die Umstellung habe „eine große öffentliche Resonanz ausgelöst“, räumt Früh-Sprecherin Sophie Longerich auf Anfrage ein. „Sowohl die Presseberichterstattung als auch die Diskussionen in den sozialen Medien und zahlreiche direkte Rückmeldungen per E-Mail an unsere Häuser zeigen, wie sehr dieses Thema die Menschen bewegt.“ Dabei habe es „auch sehr emotionale und teilweise kritische Reaktionen“ gegeben. „Wir nehmen diese ernst und können nachvollziehen, dass ein so traditionsreicher Bestandteil der kölschen Esskultur viele Menschen beschäftigt.“

Früh will den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen

Neben kritischen Stimmen habe man „auch positive Rückmeldungen erhalten“, so die Sprecherin. „Einige Gäste begrüßen die Veränderung ausdrücklich und schätzen insbesondere die Qualität und den Geschmack unseres neuen Brauhausbrotes.“ Wenn es Kritik gebe, suche Früh den direkten Austausch. „Unsere Teams sind täglich in unseren Häusern vor Ort und stehen im persönlichen Gespräch mit unseren Gästen. Dabei hören wir zu, nehmen Fragen und Kritik auf und erklären, warum wir uns für das neue Brauhausbrot entschieden haben.“

Den oft geäußerten Vorwurf, es sei Etikettenschwindel, das Gericht mit Brot anzubieten, denn dann sei es nur ein Käsebrot, aber kein Halver Hahn, weist Früh zurück. „Wir können nachvollziehen, dass viele den Halver Hahn traditionell mit einem Röggelchen verbinden“, betont Longerich. Für Früh bleibe das Gericht jedoch auch mit Brot ein Halver Hahn. „Wir werden an unserer Entscheidung festhalten. Eine Rückkehr zum Röggelchen ist nicht vorgesehen.“ Man gehe den eingeschlagenen Weg konsequent weiter. „Der Halver Hahn bleibt selbstverständlich unter diesem Namen auf unserer Speisekarte – serviert mit unserem täglich frisch gebackenen Brauhausbrot.“

Wer skeptisch sei, solle gerne den Halver Hahn in einem Früh-Brauhaus probieren. „Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch und darauf, Sie von unserem Brot zu überzeugen.“