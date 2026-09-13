Sie verbindet die Lust am Singen und dabei haben sie noch eine Mission. Die Grüngürtelrosen nutzen ihre Stimmen für den guten Zweck und füllen jede Bühne mit viel Herz und Leidenschaft.

Im Tanzbrunnen fand am Samstagabend der vierte „Sommergarten“ des Kölner Männerchors statt. Über 5500 Fans feierten mit den Rosen ein dreistündiges Programm voller Abwechslung und ausgelassener Momente.

Grüngürtelrosen: 5500 Fans feiern beim vierten „Sommergarten“

Was 2018 im wahrsten Sinne aus einer Bierlaune heraus entstanden ist, hat sich zu einem größeren Projekt entwickelt. 106 Sänger standen auf der Bühne, alle in einheitlichen Merchandise-Produkten des Chors gekleidet. Auf dem Gelände konnten sich die Gäste ein Rosen-Tattoo kleben lassen.

Constantin Gold gab als „Chorfluencer“ den Takt an, der „Bleibtreuboy“ animierte die Menge zum Mitmachen. Die Grüngürtelrosen präsentierten 13 Medleys und Mashups mit unzähligen bekannten Songs. Mit „Can’t Stop“, „Billie Jean“ und „Kiss from a Rose“ ging es in den Abend. Rosenblätter wurden von der Windmaschine ins Publikum „geschossen“, auf der Bühne standen zudem unzählige Vasen mit weiteren Blumen.

Die Grüngürtelrosen präsentierten 13 Medleys vieler bekannter Hits. Zwischendurch übernahmen immer wieder Chormitglieder eine Solo-Stimme. Copyright: Ben Hammer

Immer wieder durften auch einzelne Sänger ihr Können zeigen, indem sie kurz ans Mikro traten und dann wieder in die Chormenge eintauchten. „Nie mehr Fastelovend“ von Querbeat floss nahtlos in „Can’t hold us“ von Macklemore.

Besonders emotional geriet das „Minge-Pänz-Medley“. Dazu kamen 22 Kinder aus vier Chören hinzu. Der Jecke Öhrcherchor gebärdet und singt zu den Liedern. Schäl Sick Music, das Chorprojekt der Rheinischen Musikschule, war mit den Singlerchen, Second Place und Soul Sync vertreten. Alle zusammen stimmten unter anderem „Du bist gut genug“ und „Tommi“ an.

Zum „Minge-Pänz-Medley“ kamen 22 Kinder dazu, um mit den Grüngürtelrosen zu singen. Copyright: Ben Hammer

Der Auftritt der Kinder passte zur Botschaft des Abends. Der Erlös des Abends geht an den Verein „Wünschdirwas“, der seit 1989 Herzenswünsche schwer und chronisch kranker Kinder erfüllt. In den vergangenen drei Jahren haben die Grüngürtelrosen mit ihren Aktionen bereits mehr als 130.000 Euro für gemeinnützige Organisationen gesammelt. Am Samstag kamen 30.000 Euro für die Pänz dazu.

Zwischendurch präsentierte Rapper Eko Fresh Titel wie „Jröne Papajeie“, „Kölsche Jung“ und „Bunte Brücke“. Dann legten wieder die Rosen los und stimmten natürlich, wie schon beim Glücksgefühle-Festival, den Alphaville-Hit „Forever Young“ an. Der Dirty-Dancing-Kracher „Time of my Life“ wurde standesgemäß mit einer Hebefigur gekrönt.

Rapper Eko Fresh war einer der Gäste beim „Sommergarten“ der Grüngürtelrosen. Copyright: Ben Hammer

Beim „Rosenmontags-Medley“ stieg Timo Bäcker, der das Vorprogramm bestritten hatte, zu „Wolkeplatz“ mit ein. Noch kölscher wurde es beim Besuch von Cat Ballou. Erst präsentierte die Pop-Band ihre Hits, dann gab es zum Abschluss „Hück steiht de Welt still“ in einer von Chorleiter Gold arrangierten Version. Solist Moritz sang zusammen mit Frontmann Oli Niesen und der Chor unterstützte.

Die 5500 Fans erlebten einen wunderbaren Sommerabend mit den Grüngürtelrosen im Tanzbrunnen. Copyright: Ben Hammer

Im dritten Set war dann Party angesagt. Moderatorin Jeannine Michaelsen eröffnete das „Pokémon-Medley“ mit „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba, danach ging es einmal durch die Club-Landschaft. Das sogenannte „Nighttime-Medley“ krönte einen begeisternden Abend. „I will always love you“ wurde mit Blockflöten-Solo und Trommelschlag eingeleitet.

„Für einen Chor haben wir wieder eine enorme Resonanz hervorgerufen“, freute sich Gold nach dem wilden Abend. Über 1000 Gäste feierten anschließend auch noch auf der Aftershow-Party mit Ben Randerath und 47_kö11sch weiter.