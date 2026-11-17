Das Wirtschaftskomitee Deutschland hat Staatsminister Gunther Krichbaum (CDU) und den früheren Kölner Bürgermeister Rolf Bietmann (CDU) mit dem Europakreuz in Gold ausgezeichnet – der höchsten Ehrung des Verbandes. Der Präsident des Wirtschaftskomitees, Günter Nebel, verlieh die Auszeichnung beim internationalen Senatsbankett im Hotel Excelsior Erns. Der Europasenat des Wirtschaftskomitees tagte unter anderem aus Anlass des 150. Geburtstages von Konrad Adenauer.

Preisträger Gunther Krichbaum ist seit Mai 2025 als Staatsminister für Europa in der Bundesregierung tätig. Von 2007 bis 2021 leitete er den Europaausschuss des Bundestags. Geehrt wurde er laut Veranstalter „für sein langjähriges Engagement zu Gunsten der europäischen Integration sowie der internationalen Zusammenarbeit in Europa“.

Staatsminister Krichbaum erklärte in einer Rede zur Europapolitik, Europa müsse angesichts veränderter globaler Machtverhältnisse, geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Umbrüche handlungsfähig bleiben. 450 Millionen Europäer hätten eine wirtschaftliche Macht, die weder Amerika noch China ignorieren könnten.

Der Rechtsanwalt und frühere Kölner Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete, Rolf Bietmann, erhalte das Europakreuz in Gold „für sein Wirken an der Schnittstelle von Recht, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“, so der Verband. Gewürdigt werde vor allem sein Einsatz für internationale Zusammenarbeit mit Blick auf die Staaten Mittel- und Osteuropas. Bietmann betonte, dass Konrad Adenauer und damit auch Köln untrennbar mit der europäischen Idee verbunden seien. Die europäische Verwurzelung der Stadt müsse angesichts internationaler Herausforderungen deutlicher betont werden, um als Wirtschaftsstandort in Europa interessant zu bleiben.