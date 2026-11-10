Zum Ende der Tigermückensaison gibt die Stadt Köln Hinweise, wie die Verbreitung der Asiatischen Tigermücke im kommenden Sommer eingedämmt werden kann. Dafür müssen Kölnerinnen und Kölner bereits jetzt aktiv werden – zumindest dort, wo die Tigermücke in diesem Jahr aufgetreten ist: überwiegend auf privaten Grundstücken und in Gärten, betroffene Stadtteile waren unter anderem Lindenthal und Rondorf.

Tigermücke in Köln: Herbst entscheidet über den nächsten Sommer

„Die Herbstmaßnahmen sind entscheidend für die Ausbreitung und Stechbelästigung nächsten Sommer“, schreibt die Stadt. Denn über den Winter legen Tigermücken Eier. Die Stadt Köln empfiehlt, mögliche Brutstätten konsequent zu beseitigen. So könne das Auftreten von Tigermücken im kommenden Jahr „verhindert oder zumindest deren Anzahl und damit die Stechbelästigung sowie das mögliche Übertragungsrisiko bestimmter Infektionskrankheiten stark reduziert werden.“

Ihre Überwinterungseier legen Tigermücken vor allem am Innenrand von Gefäßen, die zeitweise Wasser enthalten – beispielsweise Untersetzer, Eimer, Spielzeug, Gießkannen und Regentonnen. Unnötige Wasserbehälter sollten entfernt werden, andere Gefäße entleert, mit einer Bürste gründlich geschrubbt und falls möglich mit heißem Wasser ausgespült werden. (tli)