In Köln„Johnny Däpp“-Sänger Büffel trifft den echten Johnny Depp

Der mit seinem Party-Hit „Johnny Däpp“ bekannt gewordene Stimmungssänger Lorenz Büffel hat in Köln den Namensgeber des Liedes, Weltstar Johnny Depp, persönlich getroffen. „Es war wirklich Wahnsinn“, sagte Büffel nach dem Treffen am Freitagabend im Backstagebereich der Lanxess-Arena, wo Depp mit seiner Gruppe „Hollywood Vampires“ auftrat - mit Kopftuch und ganz im Stil von „Fluch der Karibik“.

Büffel überreichte seinem großen Idol Johnny Depp in der Künstlergarderobe seine Platin-Schallplatte. Depp habe sehr freundlich reagiert und die Ehrung mitgenommen, erzählte der 47-jährige Ballermann-Star hinterher. Er habe ihm erzählt, dass die „Hollywood Vampires“ im Tourbus auf dem Weg zum Konzert den „Johnny Däpp“-Song zur Einstimmung gehört hätten.

Lorenz Büffel hatte mit „Johnny Däpp“ sechsstellige Platten- und Streaming-Verkäufe erreicht und dafür bereits 2020 die Platinschallplatte bekommen. Über die Begegnung hat auch die „Bild“-Zeitung berichtet. (dpa)