Mehr als 40.000 Läuferinnen und Läufer waren in Köln am Sonntag auf den Straßen der Domstadt unterwegs. Bevor es am 10.30 Uhr für die Läuferinnen und Läufer der langen Strecke losging, startete bereits um 8.30 Uhr der Halbmarathon. Unzählige Menschen an der Strecke sorgten wie immer für eine ausgelassene Kulisse beim Köln Marathon, und auch das Wetter spielte bestens mit.

Der Spaß kam nicht zu kurz: Mit teilweise kuriosen Schildern feuerten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Sportlerinnen und Sportler an. „Run, if you think I’m sexy“ („Lauf, wenn du mich sexy findest“) stand etwa auf dem Plakat einer jungen Frau aus Würzburg, die am Rudolfplatz die Läufer motivierte. Ganz besonderen Zuspruch gaben wie immer die zahlreichen Schilder von Kindern. „Lauf, Papa“ oder „Du schaffst das, Mama“, war dort zu lesen.

Auch die Sportler waren teilweise verkleidet: „Karneval im Oktober“, hieß es bei einem kostümierten Läufer. Drei Teilnehmerinnen des Halbmarathons waren als „wilde Hühner“ auf die Strecke gegangen. Viele freuten sich, mit ihrem Namen von völlig fremden Menschen angefeuert zu werden. Als „Gänsehautmomente“ nannten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Trommler und die Abschnitte in den Tunneln, wenn alle jubelten und riefen.

Streckenrekorde beim Köln Marathon

Start war auf der Opladener Straße am Ottoplatz in Köln-Deutz. Zielschluss ist auf der Komödienstraße am Dom. Richard Ringer lief den Halbmarathon in 1:01:48 Stunden – das ist ein neuer Streckenrekord.Auch Esther Pfeiffer lief bei den Frauen mit Streckenrekord ins Ziel – mit 1:07:24 Stunden war sie vier Sekunden schneller als noch im Vorjahr.

Und auch über die Marathon-Distanz gab es Streckenrekorde: Der Kenianer Bernard Kiprop Koech lief nach 2:06:20 Stunden als schnellster Mann ins Ziel, seine Landsfrau Jackline Chepngeno als schnellste Teilnehmerin nach 2:21:33 Stunden.

Köln: Am 28. Generali Köln Marathon nahmen 41.000 Läuferinnen und Läufer teil. Copyright: Uwe Weiser

Nicht ganz rund lief es hingegen zunächst auf technischer Seite. „Unsere Webseite läuft gerade nicht, dadurch funktioniert auch das Tracking nicht, und der Livestream kann nicht über die Webseite, aber über YouTube abgespielt werden“, hieß es am Morgen vom Veranstalter. Das Problem konnte aber schnell gelöst werden.

Die Planungen für den Köln-Marathon im kommenden Jahr laufen bereits. Dieser soll am 3. Oktober 2027 stattfinden. (red)