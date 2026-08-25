„Produktionstechnische Umstände“Kölner Max-Raabe-Konzert muss vorverlegt werden

Kölner Max-Raabe-Fans müssen eine wichtige Änderung in ihren Kalendern vornehmen: Das Konzert von Raabe und dem Palast Orchester in der Lanxess-Arena findet einen Tag früher statt als zunächst geplant. Neuer Termin ist Mittwoch, 7. April 2027, 20 Uhr. Ursprünglich sollte die Show am 8. April stattfinden. Als Grund für die Verlegung nennt das Konzertbüro Augsburg produktionstechnische Umstände.

Max Raabe gründete 1986 gemeinsam mit Kommilitonen der Berliner Hochschule der Künste das Palast Orchester, das bis heute Musik im Stil der 1920er- und 1930er-Jahre auf die Bühne bringt. Bevor er zum Entertainer wurde, absolvierte Raabe eine klassische Gesangsausbildung: 1995 schloss er sein Studium an der HdK Berlin als staatlich geprüfter Opernsänger im Stimmfach Bariton ab. Den Durchbruch feierten Max Raabe und sein Orchester 1994 mit ihrer Mitwirkung im Kinofilm „Der bewegte Mann“. Längst ist die Formation auch international gefragt: Regelmäßig gastiert sie in den USA und Kanada. Sie hat sich in renommierten Häusern wie der New Yorker Carnegie Hall, der Chicago Symphony Hall und der Davies Hall in San Francisco präsentiert.

Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, kann die Tickets an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgeben. Der Vorverkauf für den neuen Termin läuft bereits. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Ticket-Hotline der Lanxess-Arena unter 0221 8020, im Ticketshop der Lanxess-Arena am Willy-Brandt-Platz 3 in Köln sowie online über die Homepage der Arena und deren Social-Media-Kanäle.