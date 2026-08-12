Geringer Tiefgang„Moby Dick“ trotzt dem Niedrigwasser

Das Niedrigwasser auf dem Rhein sorgt auch für Einschränkungen im Fahrgastbetrieb. So kann die Kölntourist-Personenschifffahrt derzeit die Station Rodenkirchen nicht anfahren. Ansonsten sichern Schiffe mit geringem Tiefgang die regulären Ausflugsfahrten des Unternehmens.

Fahrgastschiffe haben wenig Tiefgang

Die Rundfahrten der KD, der größten Passagier-Reederei auf dem Rhein, finden ebenfalls weiterhin statt, allerdings „nur zu Tal“: Vom Liegeplatz nahe dem Heumarkt geht es nur flussabwärts nach Norden. „Wir kommen nicht unter der Deutzer Brücke vorbei“, hieß es am Dienstag bei der KD-Hotline.

Bei Kölntourist ergänzt die MS Moby Dick derzeit die Flotte. Sie hat einen Tiefgang von nur 1,10 Metern bei einer Länge von 45 Metern. Im Vergleich: Große Frachtschiffe haben einen Tiefgang von etwa 2,50 bis 4,00 Metern. Auch die anderen Fahrgastschiffe sind der Reederei zufolge flach gebaut – die MS Rhein-Treue komme sogar mit nur einem Meter Tiefgang aus.

Am Rheinufer entsteht zusätzlich ein neuer Ort zum Verweilen: Die MS Rheinland wurde zum schwimmenden Biergarten umfunktioniert. Wegen des Niedrigwassers sind viele Anlegestellen besonders steil, sodass mobilitätseingeschränkte Fahrgäste möglicherweise auf Hilfen angewiesen sind. Sowohl KD als auch Kölntourist beobachten nach eigenen Angaben die Wasserstände kontinuierlich und passen den Schiffseinsatz bei Bedarf an. (jan)